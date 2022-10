À la fin du mois de juillet, Steam a ajouté le support des manettes Switch NES, SNES, N64 et SEGA Genesis. Peu de temps après, le service a commencé à déployer des fonctionnalités pour les Joy-Con de la Nintendo Switch, qui peuvent être utilisées individuellement comme une mini manette de jeu ou combinées en paires.

Ce matin, Apple a publié une nouvelle mise à jour de la version 16.1 pour sa plateforme iOS. Les manettes classiques de la Nintendo Switch Online sont désormais prises en charge. Jusqu’à présent, nous avons la confirmation que les dispositifs SNES et N64 fonctionnent. Le développeur Steve Troughton-Smith a partagé cette découverte sur les médias sociaux hier. La fonctionnalité est possible avec le framework Game Controller sur macOS 13, iOS 16, et tvOS 16 et plus. Les utilisateurs remarqueront que le contrôleur apparaît dans les paramètres Bluetooth lorsqu’il est en mode d’appairage. Bien sûr, il suffit de s’assurer que vous avez mis à jour la dernière version d’iOS.

Neat, iOS/tvOS 16.1 support the official BT/USB-C Super Nintendo controller for the Switch 😄 I don’t have the N64 or NES versions to test with, but I believe they are supported now too 🎮 pic.twitter.com/mfkTIHpXun

— Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) October 24, 2022