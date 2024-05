Il y a de ces titres qui réapparaissent un peu d’outre-tombe pour nous rappeler notre jeunesse pour certains et donc compléter le catalogue du retrogaming. The Legend of Steel Empire en fait partie : de son titre d’origine Steel Empire développé par HOT-B au Japon sur SEGA Genesis en 1992, il est devenu un classique culte du jeu de tir rétro. Il fut porté à plusieurs reprises pour Game Boy Advance en août 2005 (Studio Starfish) puis 3DS en juillet 2014 par le studio Mebius et Teyron ainsi que PC en septembre 2018 et qui fera donc une refonte du titre sous “The Legend” en complément du titre original pour la Switch en janvier 2024 et courant de la même année pour PS4 toujours par Mebius mais cette fois-ci accompagné de INN Games studio.

INN Games est un studio qui se concentre principalement sur la publication de jeux rétros et en charge par exemple de Rainbow Cotton Remaster sorti il y a peu sur tout support le 9 mai (cf. voir notre news de septembre ici).

Refonte du titre en HD avec des commandes retravaillées basées principalement sur la version PC. On oublie donc le pixel et les couleurs pâles pour de la HD, plus lisse et plus courbée avec de la couleur.

C’est un action shoot’em up horizontal qui nous a rappelé pour certains d’entre nous la saga des Metal Slug en un peu moins bourrin tout de même.

What if !

Et si nous voyageons dans le temps ? Dans une histoire alternative faite de dirigeables à vapeur, de fanfare militaire, de régimes oppressifs et de rébellion dans un ton steampunk dystopique ?

C’est ce que propose The Legend of Steel Empire :

“L’Empire Motorhead est l’autorité suprême sur la majeure partie du monde, dirigeant impitoyablement ses sujets et asservissant la majeure partie de la population. Rares sont ceux qui ont trouvé refuge sous la République de Silverhead, la seule région libérée de la dictature de Motorhead. Plongez-vous dans l’univers steampunk alternatif du 19ème siècle et incarnez l’armée de l’air d’élite de Silverhead pour mener la rébellion contre la tyrannie du tout puissant Motorhead Steel Empire.”

Et donc pour mener à bien cette rébellion, quoi de mieux que d’avoir la possibilité de contrôler un avion ou un dirigeable d’antan ? Avec chacun des spécificités qui leur sont propres : vitesse de déplacement, cadence de tir, etc.

Le gameplay est donc simple à prendre en main : A pour tirer devant et Y pour tirer en arrière, B pour utiliser la super bombe et le stick gauche ou la croix directionnelle pour le déplacement. À savoir que les touches sont configurables à loisir.

Le titre se compose de 7 stages découpés en une vingtaine de niveaux avec une introduction à chaque stage donnant quelques bribes d’histoire seulement en anglais. Proposé à 24,99€ sur l’eShop, le prix vaut pour la refonte nostalgique plutôt que pour la durée de vie qui en ligne droite se termine en 1 ou 2h en mode easy, ce qui est plutôt dommage pour un titre du genre.

D’ailleurs 4 modes de difficultés sont proposés dont les derniers déblocables en terminant le jeu avec la difficulté précédente (normal -> hard, puis hard -> very hard) ce qui “ajoute” du temps au temps. Également un système de ranking est présent mais localement ainsi qu’un onglet achievement qui correspondrait au trophées / succès des autres consoles représenté par un tableau montrant une scène de l’histoire de Silverhead surement découpée en carrés de 5×4. Chaque petit carré d’image est déblocable sous les conditions décrites plus bas : terminer stage 1, détruire le boss, faire un score de xx points, etc.

Que de rallongements de durée de vie du titre pas forcément nécessaire ma foi, mais nous prenons quand même !

Il est dommage par contre, tel Metal Slug de ne pouvoir jouer à deux ou quatre joueurs en local… Ça aurait été intéressant m’enfin passons.

La bande-son a aussi été améliorée. Elle reste tout bonnement correcte mais pas franchement intéressante dans nos oreilles.

En termes de jeu, le titre fait le taff : gameplay mouvementé, ça vient de partout qu’on en perd un peu la tête, et de nombreux modèles ennemis nous ferons face.

Également de nombreux mini-boss et boss, des énormes machines rétrofuturistes telles des locomotives blindées, des cuirassés, des forteresses flottantes entre autres machineries absurdes et dantesques de l’univers steampunk.

La lecture culture :

La dystopie est un genre littéraire assez marqué et marquant qui permet surtout de créer et imaginer des récits poignants, des utopies virant aux cauchemars, des dictatures puissantes supprimant toutes libertés à quiconque.

La littérature est le premier à le représenter : La Machine à explorer le temps de HG Wells ou 1984 de Georges Orwell ou Acide sulfurique de Amélie Nothomb pour n’en citer que quelques-uns.

Au cinéma : Judge Dredd, V pour Vendetta, Fahrenheit 451, Hunger Games, Ready Player One.. entre autres.

Mais dans les jeux vidéo, c’est un genre qui a fait ses preuves avec notamment Bioshock, Metro 2033, Rage, Beyond Good and Evil, ou encore Cyberpunk 2077.

La première utilisation du terme dystopia est attribuée à John Stuart Mill, dans un discours de 1868 au parlement britannique critiquant la politique britannique en Irlande.