Les Tortues Ninjas, c’est un peu le pitch d’un jeu vidéo avant l’heure. Quatre tortues mutantes élevées dans les égouts de New York et formées aux arts martiaux par Splinter, un rat. Et pourtant en 1984, c’est sous la forme d’un comics indépendant que l’on découvre nos quatre héros. C’est en 1989, que Leonardo, Michelangelo, Donatello et Raphael atterrissent sur NES dans le fameux jeu Teenage Mutant Ninja Turtles, un jeu de plateforme d’action dans lequel les joueurs contrôlent les quatre tortues pour sauver leur sensei, Splinter, et la journaliste April O’Neil, des griffes du vilain Shredder. Ensuite, les tortues sont passées sur SNES, Megadrive, GameBoy, et après un passage à vide d’une dizaine d’années, elles ont fait leur retour sur Playstation 2, Gamecube et Xbox et n’ont plus cessé d’être présentes sur différentes plateformes jusqu’à aujourd’hui dans Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants sur Switch.

Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants est disponible sur l’eShop au prix de trente euros.

À un c’est bien, à quatre c’est mieux

Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants est un beat’em up, un jeu d’action et de combat dans lequel un ou plusieurs héros combattent des hordes d’ennemis et progressent de niveau en niveau. Ici, les niveaux sont au nombre de six. Les cinq premiers sont accessibles immédiatement dans l’ordre que l’on souhaite et une fois qu’ils auront été terminés, le niveau final deviendra accessible. Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants propose donc d’incarner une des quatre tortues et de parcourir au choix : le parc d’attractions, les égouts, New-York City, T.C.R.I ou encore Dimension X et enfin d’atteindre le niveau Shredder pour délivrer la journaliste April O’Neil. Rien de très original.

Ce qui n’est pas très original non plus dans ce genre de jeu, c’est le choix du personnage, ici un des quatre héros, sachant que chacun a un super pouvoir particulier. Le super pouvoir se débloque après avoir rempli la jauge de Turtle Power en frappant un maximum d’ennemis. Leonardo enclenche un tourbillon qui embarque tous les ennemis présents sur le tableau. Michelangelo pour sa part possède un lancer de parts de pizzas qui arrose tout aux alentours. Donatello à le pouvoir de la foudre qui électrocute tout le monde à l’écran. Et enfin, Raphaël frappe le sol avec ses poings de feu et détruit tout. Ce super pouvoir est rigolo à utiliser, il est bien utile et se recharge assez vite. On peut l’utiliser plusieurs fois par niveau donc il n’y aucune raison de se restreindre.

Les Trois Mousquetaires des Chéloniens

Comme dans les beat’em up d’époque, à la Double Dragon par exemple, on trouve disséminés dans les niveaux des objets à ramasser : des shurikens, des parts de pizza pour regagner de la vie, des poubelles à lancer sur les ennemis. En milieu et en fin de niveau, il y a forcément un boss à affronter. Sa barre de vie est indiquée en bas de l’écran et permet de savoir où on en est du combat. Les autres ennemis sont vaincus en un ou deux coups maximum. Comme dans les jeux d’arcade, Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants propose un système de “continue” une fois qu’on a perdu nos trois vies de départ.

Le jeu est basé sur le dessin animé de Nickelodeon, donc il faut aimer ce graphisme assez particulier. Dans tous les cas, le jeu est maniable, et c’est la moindre des choses puisqu’il ne fait appel qu’à deux boutons. Le premier pour porter des coups, le second pour sauter. Rien de très compliqué. Sur le plan de la bande sonore, c’est bourré d’onomatopées et de cris, avec une musique quasi inexistante en arrière-plan. Mais le plus gros souci du jeu concerne sa durée de vie. En comptant dix à vingt minutes par niveau, il faut moins de deux heures pour faire le tour du jeu. Et une fois le boss final vaincu, le jeu ne propose aucune véritable rejouabilité à part tenter un niveau de difficulté supérieur. Reste la possibilité de jouer à plusieurs, jusqu’à quatre. C’est rigolo un petit moment, mais ça reste anecdotique.