Le plus grand de tous les héros 8 bits est de retour ! McPixel 3 fait directement suite à McPixel 2, auquel personne n’a joué parce qu’il a très mystérieusement été annulé. Les nouvelles aventures de l’homme qui tombe toujours à pic sortiront le 14 novembre prochain sur PC, Nintendo Switch et Xbox Series S|X !

Celui que la plupart des employés de Devolver considèrent comme le meilleur épisode de la trilogie voit son preux protagoniste aux prises avec nombre de situations rocambolesques, imaginées pour mettre vos nerfs et vos zygomatiques à rude épreuve. Sauvez le monde en utilisant les méthodes les moins conventionnelles – mais les plus divertissantes – face à des désastres brillamment imaginés avec des solutions hors sol comme une araignée milliardaire, un barbecue dans un pantalon, une baston dans l’espace contre un T-Rex, une miction dans une voiture de course ou un coup dans les parties de Fork Parker. On arrête autant McPixel qu’on arrête le progrès (c’est-à-dire pas).

Parce que tout le monde aime les chiffres et les listes à puces :

100 niveaux à couper le souffle

Près de 1000 gags hilarants

Plus de 1500 éléments interactifs

20+ mini jeux de tous les genres imaginables

Des milliards de pixels

Compatible avec l’ordinateur du service compta

Steve

Musique réaliste

Rejoignez Devolver Digital et le reste de l’univers connu le 14 novembre prochain, quand nous répondrons* finalement à la question éternelle : « mais bordel, il s’est passé quoi avec McPixel 2 ? »

*Les conditions peuvent changer à tout moment, sans préavis et sans concertation.