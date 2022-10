Les joueurs pourront jouer de la gâchette et persécuter leurs ennemis dans un tout nouvel opus à l’action explosive dès aujourd’hui

28 octobre 2022 – Bayonetta 3, le dernier épisode de la célèbre série de jeux d’action, sort aujourd’hui sur Nintendo Switch. Aidée par de nouveaux personnages et des alliés bien connus, la sorcière de l’Umbra devra utiliser sa magie et ses armes emblématiques pour combattre une nouvelle menace à travers le monde.

Revêtant la forme d’armes biologiques appelées homonculus, un mal mystérieux met en péril la réalité elle-même, et Bayonetta est prête à l’affronter. Toutefois, elle ne sera pas seule dans son combat contre ce danger existentiel. Elle fera équipe avec de vieilles connaissances et de nouveaux alliés pour sauver le monde. Depuis les rues de Tokyo jusque dans les montagnes chinoises, l’implacable sorcière de l’Umbra devra utiliser tout son arsenal de capacités démoniaques pour terrasser l’ennemi dans des batailles titanesques au beau milieu d’environnements variés.

Comme dans les précédents épisodes de Bayonetta, le joueur guidera la célèbre sorcière dans de nombreux niveaux pour affronter des vagues d’ennemis et de boss en combinant des attaques de mêlée et d’armes à feu. En plus du combat au corps à corps et du tir, le joueur pourra éviter les attaques in extremis et ainsi déclencher l’Envoûtement.Cette esquive donne à Bayonetta une vitesse telle que le cours du temps semble ralenti autour d’elle. Elle peut alors contre-attaquer l’ennemi qui se retrouve sans défense. Bayonetta dispose également de nouvelles capacités, la Danse de soumission, et la mascarade démoniaque. Avec la Danse de soumission, le joueur prend le contrôle de l’un des trois démons infernaux auxquels la sorcière peut se lier pour déchaîner ses pouvoirs démoniaques au cœur du combat. La mascarade démoniaque, quant à elle, permet à Bayonetta de canaliser le démon lié à son arme pour déclencher de nouvelles techniques et des combos anthologiques.

Dans cet opus, le joueur pourra également contrôler Viola, un tout nouveau personnage. Cette apprentie sorcièrevoyage dans le multivers pour mener à bien une mission importante qui lui a été confiée. Quand ses talents à l’épéene suffisent pas, Viola peut compter sur Chouchou, le capricieux démon félin qu’elle peut invoquer grâce au charme accroché à son arme.

À tout moment, le joueur peut choisir librement l’un des trois niveaux de difficulté, Facile, Normal ou Expert. Un mode Entraînement est également disponible pour s’exercer à l’usage des techniques et des attaques en dehors du mode Histoire.

Une Édition Mascarade de la Trinité est, comme la version standard du jeu, disponible ce jour. Elle contient un exemplaire physique du jeu, un artbook de 200 pages en couleurs, ainsi que trois jaquettes exclusives, une pour chaque titre de la franchise*. Les trois jaquettes peuvent être combinées pour former une grande illustration.

Bayonetta 3 est disponible dès aujourd’hui sur Nintendo Switch. Les joueurs incarneront Bayonetta ainsi que l’apprentie sorcière Viola dans leur combat pour empêcher une création des hommes, les homonculus, de plonger le monde dans le chaos.

* Bayonetta et Bayonetta 2, vendus séparément.