L’actualité jeu vidéo du genre Survival Horror a été assez dense ces derniers temps à l’approche de Halloween. Après Resident Evil chez Capcom et Silent Hill chez Konami, il est temps pour Koei Tecmo de dégainer l’appareil photo pour livrer un peu plus de détail sur le remaster de Project Zero: Le Masque de l’Eclipse Lunaire annoncé sur Nintendo Switch et autres plate-formes. Notamment le détail le plus important, à savoir la date de sortie du jeu finalement fixé au 9 Mars sur toutes les plate-formes. L’annonce s’accompagne d’une nouvelle bande annonce aujourd’hui que nous vous laissons retrouver ci-dessous en rappelant que le titre débarquera uniquement sous format digital.

Project Zero: Le Masque de l’Eclipse Lunaire était initialement sorti sur Wii en 2008 uniquement au Japon et en Amérique. Il fera ainsi son retour le 9 Mars 2023 grâce à cette version Remaster sur toutes les consoles actuelles et dans le monde entier.

Pour ce qui est de la trame de cet opus, nous vous laissons retrouver ça ci-dessous ou directement sur le site officiel avec bien plus d’information.

Comme écrit sur le site officiel:

« Si personne ne se souvient d’un évènement, cela signifie-t-il qu’il n’a jamais eu lieu ? » Le festival Rogetsu Kagura n’est organisé qu’une fois tous les dix ans sur l’île de Rogetsu,

dans le Japon du Sud.

Au cours des festivités, cinq jeunes filles disparaissent mystérieusement.

Elles seront sauvées par un détective, mais ne garderont aucun souvenir de l’événement. À l’exception de l’une d’elles, Ruka Mizunaki, qui entend encore une petite mélodie… (Des filles jouent de la musique, entourées de personnages masqués,

une femme danse au clair de lune, comme si elle était possédée.) « La mélodie se répète et accélère… et le souvenir s’interrompt brusquement.

Que s’est-il passé ce jour-là… ? »

La question hante Ruka depuis ce jour. Dix ans plus tard, deux des jeunes filles sont retrouvées mortes.

Leur visage a été couvert, dans une pose tragique.

Bien décidées à découvrir la vérité sur la mort de leurs amies,

Misaki et Madoka embarquent pour l’île de Rogetsu. Ruka choisit de les suivre.

Trouveront-elles ce qui se cache derrière ces souvenirs oubliés ?