Après un mois d’octobre complétement fou, le mois de novembre est aussi riche que complet!

Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en novembre 2022, liste non-exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et à chaque jeu, la date de sortie et la description officielle.

Sonic Frontiers (8 novembre)

Sonic, comme jamais auparavant ! Les mondes s’entrechoquent dans cette nouvelle aventure ultra rapide ! Sonic se retrouve perdu sur une île ancienne remplie de créatures étranges après être parti à la recherche des Chaos Emeralds. Explore un monde époustouflant plein d’action, d’aventure et de mystère tout en affrontant des hordes d’ennemis surpuissants. Traverse les cinq îles de Starfall Islands à toute vitesse et atteins de nouveaux sommets en explorant cette toute nouvelle zone ouverte. Lance-toi à l’aventure, empare-toi du pouvoir des ancêtres et fais tout ton possible pour arrêter ces mystérieux ennemis. Bienvenue dans la nouvelle évolution des jeux Sonic !

Pokémon Écarlate et Pokémon Violet (18 novembre)

La série Pokémon évolue avec Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sur Nintendo Switch. Voyagez entre amis et explorez librement un monde ouvert peuplé de nouveaux Pokémon ! L’aventure vous attend dans la région de Paldea, une vaste contrée en monde ouvert parsemée de lacs, de hauts sommets, d’étendues désertiques et de chaînes de montagnes périlleuses. Vivez cette nouvelle aventure à votre rythme en suivant trois grands récits comme bon vous semble. Affrontez les huit Champions d’Arène de la région dans l’ordre que vous voulez et essayez d’atteindre le rang Maître ! Inscrivez-vous à la prestigieuse école située au cœur de la région de Paldea et étudiez aux côtés de Pokémon. On vous confiera même un projet d’étude périscolaire spécial connu sous le nom de « Chasse au Trésor », une formidable excursion qui vous permettra d’affiner vos talents de Dresseur ou de Dresseuse Pokémon !

Resident Evil 2 – Cloud (11 novembre)

Découvrez Resident Evil 2 Cloud Gameplay Demo avec un niveau de qualité visuelle bien au-delà des normes attendues sur console portable grâce à la puissance du cloud La survie n’est que le début !

Dans un délai de 14 jours après votre achat, et à condition que votre temps de jeu ne dépasse pas deux heures, nous vous accordons un droit de remboursement contractuel pour cet achat. Les deux heures de jeu sont comptabilisées pour l’ensemble des achats concernant le même logiciel. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez contacter le service d’assistance Nintendo. Télécharger l’application de lancement gratuite vous permet d’essayer le jeu pendant un temps limité. Ce jeu fonctionne grâce au streaming via le cloud, et une connexion Internet permanente est nécessaire pour jouer. Si votre connexion Internet devient instable, vous serez déconnecté(e) du service après quelques minutes. Veuillez utiliser l’application de lancement gratuite pour tester la disponibilité et la qualité du service dans votre région. Un compte Nintendo est nécessaire pour accéder à ce service dans le cloud. Pour accéder au jeu en illimité, vous devez disposer de cette application de lancement gratuite ainsi que du pass d’accès vendu séparément.

Resident Evil 3 – Cloud (18 novembre)

Découvrez Resident Evil 3 Cloud Gameplay Demo avec un niveau de qualité visuelle bien au-delà des normes attendues sur console portable grâce à la puissance du cloud La traque est lancée, le moment de l’échappée ultime est venue !

Tactics Ogre: Reborn (11 novembre)

Basé sur le jeu de 2010, Tactics Ogre bénéficie d’améliorations graphiques et sonores ainsi que d’une importante mise à jour grâce à une refonte en profondeur de son game design. Il dispose également pour la première fois d’une traduction en français. « »Tactics Ogre: Reborn » » s’adresse aux joueurs désireux de découvrir ou de redécouvrir avec des sensations nouvelles l’univers et l’histoire uniques de ce jeu légendaire.

Jeu de rôle tactique décrivant le conflit qui déchire l’archipel de la Valeria, au large du continent de la Xytegenia.

Un scénario au développement et à la fin variables en fonction des choix du joueur. L’histoire est racontée du point de vue du jeune héros Denam, dont les décisions au cours des événements du jeu pèsent sur la destinée de la Valeria et de ses habitants.

Des combats stratégiques ayant lieu sur des champs de bataille en relief. Grâce à un remaniement de l’IA, les batailles sont encore plus palpitantes, forçant le joueur à réfléchir à la meilleure tactique à adopter face à des ennemis dont les actions varient en fonction de la situation.

Abandon des niveaux par classes de Tactics Ogre (2010) en faveur d’un système de niveaux indépendants pour les unités (personnages). Ce changement offre au joueur une plus grande liberté de combinaisons entre les classes, pièces d’équipement, compétences et sorts de magie du jeu.

Introduction de diverses améliorations au niveau de la jouabilité telles que des batailles plus rythmées, une fonction de sauvegarde automatique ou encore une interface plus lisible et plus facile à utiliser.

Résolution améliorée des personnages et des décors à la qualité incomparable depuis le premier Tactics Ogre (1995). L’image a été affinée tout en conservant l’aspect minutieux du pixel art qui fait le charme de ce jeu.

Doublage en japonais et en anglais des dialogues et réenregistrement de toutes les musiques avec de vrais instruments ! Ceci apporte au joueur un plus grand sentiment d’immersion dans cette histoire qui compte de nombreux personnages aux aspirations différentes.

Nombreux contenus de fin de jeu tels que le « »Palais des Morts » », un donjon comptant pas moins de 100 étages, donnant l’opportunité au joueur d’explorer plus profondément la Valeria.

It Takes Two (4 novembre)

Embarquez pour le périple le plus fou de votre vie dans It Takes Two, un jeu de plateformes/aventure transcendant les genres créé exclusivement pour la coopération. Grâce au Pass ami*, invitez gratuitement un ou une amie à relever avec vous une myriade de défis délicieusement déstabilisants. Maîtrisez des compétences uniques et liées dans chacun des niveaux. Entraidez-vous pour traverser des obstacles inattendus et des moments désopilants. Vivez l’histoire touchante et hilarante d’une relation brisée. It Takes Two est développé par Hazelight, studio leader du jeu vidéo coopératif.

Harvestella (4 novembre)

Dans ce monde aux couleurs vives, vous vous occuperez de vos cultures, vous lierez d’amitié avec les villageois, surmonterez des obstacles, découvrirez les origines du monde et la vérité qui se cache derrière la calamité. L’histoire commence lorsque vous vous réveillez en plein « Quietus », une calamité survenant à chaque changement de saison et menaçant toute vie.

Sifu (8 novembre)

Sifu raconte l’histoire d’un disciple de kung-fu en quête de vengeance, traquant les assassins de sa famille. Seul contre tous, il n’a aucun allié et d’innombrables adversaires à affronter. Pour vaincre et honorer la mémoire de sa famille, il ne dispose que de sa maîtrise exceptionnelle du kung-fu, ainsi que d’un mystérieux pendentif.

Horse Tales : La Vallée d’Emeraude (3 novembre)

Les vacances chez votre tante s’avèrent être loin de ce à quoi vous vous attendiez : Votre propriété familiale, autrefois prestigieuse, est tombée en ruine et vous vous retrouvez face à un défi de taille. Comment rendre à votre domaine équestre sa gloire d’antan ? Laissez-vous embarquer dans une belle aventure hippique ! Explorez les vastes étendus sauvages qui vous entourent, partez à la rencontre des habitants de la péninsule et liez-vous d’amitié avec eux. Découvrez les secrets dissimulés sur l’île, élevez et apprivoisez de nombreux chevaux différents, entraînez-les et participez à des courses palpitantes. Votre tante a vraiment laissé le domaine familial tomber en ruine – ce qui reste du haras autrefois glorieux n’est plus que décombres et ruines, et vous êtes le seul à pouvoir y remédier. Heureusement, vous n’êtes pas seul dans votre aventure : avec Gabriel, le fils du maire, Mattéo, le bûcheron local, et Noella, l’architecte et maître artisan, vous trouvez rapidement des alliés précieux pour reconstruire ce qui a été et le rendre meilleur que jamais. Il ne tient qu’à vous de redonner au nom de votre famille sa gloire d’antan – et peut-être même de gagner le respect de la prestigieuse famille Félix.

Lancez-vous dans une aventure équestre poétique et savourez un sentiment de liberté totale dans un monde ouvert. Galopez à travers divers paysages enchanteurs ; au bord de la mer, dans la forêt ou encore près d’un lagon de coraux. Qui sait, certains de ces lieux pourraient bien vous révéler quelques secrets. Lors de vos balades ; vous serez amené à rencontrer de nouveaux amis et accomplir de nombreuses missions et quêtes pour restaurer l’héritage de votre famille. Rendez à votre domaine familial en ruine sa gloire d’antan en le reconstruisant et en le personnalisant grâce à une variété de bâtiments, d’écurie, de stations de soins pour chevaux, de productions de fournitures et de décorations. A travers votre épopée, vous croiserez le chemin de nombreux animaux dont des chevaux sauvages. Apprenez à les dompter et les monter, chacun étant unique par ses capacités, ses traits de caractère, ses préférences et ses besoins d’entraînement. Développez vos compétences de cavalier, prenez soin de vos chevaux, entraînez-les et élevez-les pour ajouter les meilleurs destriers à votre haras. En les croisant, vous pourrez optimiser leurs capacités et obtenir des couleurs de robes uniques pour vos montures.

Aeterna Noctis (4 novembre)

Aeterna Noctis est un jeu épique de plateformes et d’action non linéaire. Incarnez le Roi des Ténèbres dans la quête de ses pouvoirs perdus. Explorez 16 différentes zones, relevez de nombreux défis et terminez les quêtes sur votre chemin. Le vaste monde d’Aeterna cache un terrible secret. À vous de le découvrir durant votre aventure. Chaos, la Divinité suprême du monde d’Aeterna, a condamné ses chefs à l’immortalité, les forçant ainsi à s’affronter à tout jamais pour le trône du royaume afin de maintenir l’équilibre des forces de la Lumière et des Ténèbres.

Football Manager 2023 Touch (8 novembre)

Jurassic World Aftermath Collection (10 novembre)

Ayant atterri en catastrophe sur Isla Nublar après la chute du parc à thème Jurassic World, les joueurs se retrouvent piégés dans un centre de recherche abandonné lorsque leur mission de récupération d’informations précieuses tourne au désastre. Pour survivre, ils devront explorer et résoudre des énigmes tout en évitant une ménagerie de dinosaures féroces, dont de voraces Ptéranodons, des Vélociraptors rusés et le terrifiant T. rex.

Aragami 2 (25 novembre)

Vous êtes l’un des derniers guerriers d’élite de la sorte, l’Aragami. Victimes d’un mal surnaturel qui ronge le corps et dévore l’âme, les Aragami contrôlent l’essence de l’ombre, un pouvoir mystique qui leur donne la faculté de contrôler les ombres. Fort de ce pouvoir, l’Aragami s’engage dans sa quête d’assurer la survie de son village et de libérer les Aragami tenus en esclavage par les armées de l’envahisseur.

FRONT MISSION 1st: Remake (Novembre)

En 2090, les peuples du monde entier se battent en utilisant des machines de guerre appelées Wanzers pour régler leurs conflits. L’Île de Huffman, le seul endroit où l’Oceania Cooperative Union (O.C.U.) et l’Unified Continental States (U.C.S.) partagent une frontière commune, est un foyer de conflits. Un peloton de reconnaissance de l’O.C.U. dirigé par le capitaine Royd Clive est chargé d’aller enquêter dans une usine de munitions de l’U.C.S. Des Wanzers de l’U.C.S leur tendent une embuscade, ce qui déclenche toute une série d’événements et fait replonger l’île entière dans la guerre. La fiancée de Royd, le Lieutenant Karen Meure, est portée disparue au combat. Lorsque Royd est renvoyé à la vie civile, il se met à enquêter sur la disparition de Karen. Sa quête va le mener au cœur de la conspiration qui se cache derrière l’incident et au plus proche des différents pouvoirs qui l’ont organisé. Découvrez des dizaines de personnages, une histoire complète, et des protagonistes non-manichéens dans Front Mission, un classique du genre RPG stratégique japonais, enfin disponible dans le monde entier.

How To Say Goodbye (3 novembre)

How to say Goodbye raconte l’histoire d’un personnage récemment transformé en fantôme, perdu dans un monde inconnu et peuplé d’esprits malveillants. Dans ce puzzle game narratif, déplacez le décor et les personnages afin de leur permettre de s’échapper de l’espace liminal entre la vie et la mort dans lequel ils sont enfermés. Aidez-les à retrouver leurs amis prisonniers d’un mystérieux sorcier et accompagnez-les dans leur voyage vers l’autre côté.

Lonesome Village (1er novembre)

Bénéficiez le rôle de Wes, Coyote et aide à restaurer la vie et l’espoir des gens dans ce simulateur de vie plein de puzzles, d’aventure et de secrets !