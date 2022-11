Disponible sous forme de mise à jour sans frais supplémentaires, les fans du monde entier peuvent se joindre à l’excitation de FIFA 23 et FIFA Mobile

Redwood City, Californie – 1er novembre 2022 – Aujourd’hui, Electronic Arts, Inc. (NASDAQ : EA) a dévoilé des ajouts majeurs à EA SPORTS FIFA 23 en anticipation de la Coupe du Monde 2022™ qui célèbre le Jeu Universel (The World’s Game). Les fans pourront télécharger la mise à jour gratuite* de la Coupe du monde à partir du 9 novembre 2022 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4 et Xbox One. Les joueurs pourront également découvrir le summum du football international sur EA SPORTS FIFA Mobile** à partir du 8 novembre 2022.

« Tous les quatre ans, la Coupe du monde offre une occasion unique d’unir le monde du football, et nous sommes ravis d’offrir une expérience immersive et pratique aux fans de football du monde entier », a déclaré Nick Wlodyka, SVP, GM, EA FC SPORTS. « Notre tout premier jeu a été construit autour du football international, et nous nous appuyons sur cette expérience depuis. C’est incroyable de voir comment les fans s’unissent et ressentent les émotions d’un événement planétaire à travers le jeu mondial.

Exclusivement sur FIFA 23, les fans auront la possibilité de jouer en tant que chacune des 32 nations qualifiées recréant ainsi entièrement la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ depuis le match d’ouverture jusqu’à la toute dernière rencontre. Les joueurs pourront également personnaliser leur expérience du tournoi, en modifiant les groupes et en ajoutant des équipes qui ne sont pas parvenues à se qualifier au round final. Dans le mode Tournoi en ligne, les fans pourront prendre part aux matchs à élimination directe en jouant avec n’importe laquelle des équipes qualifiées, afin de viser la victoire face à des joueurs du monde entier.

​​

​Du 21 novembre jusqu’au 18 décembre le mode Coupe du Monde FIFA : Live, l’expérience EA SPORTS Coupe du Monde, sera disponible pour les joueurs uniquement dans FIFA 23. Unique en son genre dans un jeu EA SPORTS FIFA, cette expérience en direct sera mise à jour pendant les phases de groupe et d’éliminations directes du tournoi et permettra aux joueurs de suivre les rencontres réelles et les compositions d’équipe de chaque match. De plus, les fans pourront mettre le sort entre leurs mains et ré-écrire l’histoire en changeant le résultat de chaque match et devenir le metteur en scène.

Avec le mode « Votre FIFA Coupe du Monde de la FIFA », les joueurs pourront choisir une nation, sélectionner un point de départ parmi les jours de match passés ou à venir, et jouer de façon authentique à un tournoi solo qui bénéficiera de la progression réelle de la compétition – incluant les compositions de départ, les statistiques de matches, et les classements du tournoi – leur permettant ainsi de prendre en main le destin de leur équipe favorite.

​​

​Des offres uniques amélioreront l’expérience FIFA Ultimate Team, avec de toutes nouvelles campagnes FUT du 11 novembre au 23 décembre, rapprochant les joueurs de l’action comme jamais auparavant. Tandis que les joueurs décolleront pour la compétition, EA donnera le coup d’envoi des festivités avec des éléments qui recevront des améliorations liées à la progression de chaque équipe durant le tournoi. Maillots authentiques, habillages de stades, visuels, balles de matches, commentaire dédié et plus encore, viendront ambiancer les fans jusqu’au moment final qui couronnera l’équipe championne du monde.

​​

​Assemblé au sein du mode « Chemin Coupe du Monde vers la victoire » et prenant part du 11 au 23 novembre, les fans du mode FUT pourront s’attendre à découvrir 30 uniques Héros Coupe du Monde, présentés dans un habillage dédié aux couleurs de la Coupe du Monde. ​

​​

​Lorsque les matches à élimination directe débuteront, EA célèbre les moments les plus marquants de la Coupe du Monde et partagera les moments clés qui ont captivé le monde. Dès le début des quarts de finale, les fans de FIFA seront accueillis par un nouveau type d’éléments FUT, les Phénomènes Coupe du Monde FUT, qui amélioreront les performances de certaines des plus grandes stars.

​​

​Enfin, alors que la compétition prendra fin, FIFA 23 célèbrera les joueurs les plus performants à travers le tournoi et récompensera les membres de l’équipe du Tournoi et leur offrira des éléments dotés de boosts permanents.

​​

​Tout ce contenu sera disponible gratuitement pour les fans de FIFA 23* sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4 et Xbox One à partir du 9 novembre. Les mises à jour FUT débuteront le 11 novembre. L’excitation continuera également l’été prochain lorsque les fans prendront part à la Coupe du Monde de la FIFA 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande, et nous sommes impatients de partager plus de détails sur cette mise à jour du jeu prochainement.

​​

​Le mode tournoi EA SPORTS FIFA Mobile FIFA World Cup 2022™, disponible le 8 novembre 2022, permettra aux fans de gagner des récompenses en fonction de leur progression dans le tournoi et de la difficulté choisie en terminant le tournoi. Les récompenses seront utilisables lors du prochain événement en direct de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™. Une fois que l’événement en direct commence le 17 novembre et au-delà, les joueurs qui remporteront le tournoi pourront gagner des joueurs spéciaux de la Coupe du monde qu’ils pourrot ajouter à leur jeu FIFA Mobile Ultimate Team™.

​​

​FIFA 23 est développé par EA Vancouver et EA Roumanie et est disponible dès à présent sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PS4, et Xbox One.

*Nécessite FIFA 23 (vendu séparément), toutes les mises à jour du jeu, une connexion Internet et un compte EA.

​** Nécessite Internet pour le téléchargement. Spécifications de l’appareil : https://help.ea.com/en/help/fifa/fifa-mobile/device-coverage-for-fifa-mobile/#new-season-specs