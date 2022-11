WayForward sort un trailer pour annoncer la date de RWBY : Arrowfell. La date annoncée est le 15 novembre 2022 pour PS4 et 5, Xbox One et Series, PC et bien sûr Nintendo Switch. Ce jeu vous permettra d’incarner les 4 héroïnes de la série RWBY dans un jeu d’action survitaminé en solo ou en coop. Alors, prêt à chasser les créatures de ténèbres avec vos armes et vos sorts ?

Today is Ruby Rose's birthday, and in celebration we've got some exciting news to share: RWBY: Arrowfell is scheduled to launch November 15 on Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox, and PC! Check out the new trailer! https://t.co/UYIQs4aI0S pic.twitter.com/tP3Vn7YkHm

— WayForward (@WayForward) October 31, 2022