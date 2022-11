Le successeur officiel de Gameloft et Harper Collins Productions du mythique jeu éducatif de 1971 sera disponible le 14 novembre 2022

PARIS – 2 Novembre, 2022 – Gameloft, leader dans le développement et l’édition de jeux, et Harper Collins Productions, annoncent que The Oregon Trail™, le jeu au succès phénoménal et plusieurs fois récompensé, arrive sur d’autres plateformes et sera bientôt disponible sur Steam, Windows et Nintendo Switch™ au prix de 29,99€ ! Sorti initialement sur Apple Arcade en avril 2021, The Oregon Trail a été le jeu d’Apple Arcade le plus téléchargé de l’année. Les joueurs PC et Nintendo Switch pourront désormais découvrir la version contemporaine du jeu original de Gameloft Brisbane le 14 novembre 2022.

Dans The Oregon Trail, les joueurs sont placés au centre de toutes les épreuves et tribulations du voyage vers l’ouest. Ils doivent approvisionner leur chariot, choisir leur groupe de voyageurs et s’assurer qu’ils arrivent tous sains et saufs en Oregon en faisant des choix difficiles dans des situations dangereuses et inattendues. Les joueurs apprendront également la véritable histoire de la piste, et l’expérience des Amérindiens, ce qui est une première dans la franchise.

La version PC et Nintendo Switch de The Oregon Trail sera une adaptation fidèle de la version Arcade d’Apple, et a été créée avec le soutien de Gameloft Lviv. Elle comprend les cinq mises à jour précédentes, et les dernières nouveautés incluent davantage d’événements et de filtres visuels pour voir le jeu d’une toute nouvelle manière ! The Oregon Trail est déjà disponible en liste de souhaits sur Steam et sera bientôt disponible sur le Nintendo eShop. Il sera également disponible en précommande sur le Microsoft Store à partir du 7 novembre.

« Nous sommes incroyablement enthousiastes à l’idée qu’encore plus de joueurs puissent découvrir The Oregon Trail« , déclare David MacMinn, Game Manager. « Nous sommes heureux de voir notre jeu s’étendre à de nouvelles plateformes, et nous espérons que les joueurs PC et Nintendo apprécieront leur passage sur la piste autant que nous l’avons fait en la créant. »

« Le gameplay de notre nouvelle version de The Oregon Trail s’est avéré aussi passionnant et accrocheur que dans les années 90″, ajoute Caroline Fraser, responsable de HarperCollins Productions. « Les graphismes époustouflants accrocheront les joueurs alors qu’ils voyageront vers l’ouest et affronteront de nouveaux dangers, rencontreront un large casting de personnages historiques et surmonteront des obstacles difficiles sur leur chemin vers l’Oregon. »