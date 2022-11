Vous avez toujours rêvé de créer vos propres donjons dans le style de Zelda, Super Dungeon Maker pourrait bien être le jeu parfait pour vous !

On vous en avait déjà parler ici, Super Dungeon Maker est un éditeur créatif de donjons en 2D pixel art inspiré des meilleurs jeux d’aventure en 2D du monde. Choisissez le nombre de niveaux, de combats de boss, d’objets et d’objets cachés que vous voulez. Défiez vos amis et la communauté pour maîtriser votre donjon !

Hier, rokaplay et Firechick ont lancé une campagne Kickstarter afin de sortir le jeu sur la Nintendo Switch (il est déjà disponible en Early Access sur PC depuis un moment). Et même pas 24 heures plus tard, le jeu a atteint son objectif de base avec plus de 15 500€ de promesses de dons (16 746€) à l’instant T.