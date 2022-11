Voici le top des ventes de la semaine (du 24 au 30 octobre 2022) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement, Chiffres Famitsu).

Pas mal de grosses sorties cette semaine, mais personne n’arrive à vaincre Splatoon 3 qui reste premier, comme toujours depuis son lancement début septembre. Star Ocean: The Divine Force s’offre le pire lancement de la série… pour l’épisode de la dernière chance, c’est mal parti. Call of Duty: Modern Warfare II fait un peu mieux que Vanguard, sans crever l’écran, il se bat quand même avec un jeu de pêche, Ace Angler: Fishing Spirits, sur Nintendo Switch…

01./01. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) – 51.547 / 3.235.701 (-22%)

02./00. [NSW] Bayonetta 3 # <ACT> (Nintendo) {2022.10.28} (¥6.980) – 41.285 / NEW

03./00. [PS4] Star Ocean: The Divine Force <RPG> (Square Enix) {2022.10.27} (¥7.980) – 27.001 / NEW

04./00. [PS4] Call of Duty: Modern Warfare II <ACT> (Activision) {2022.10.28} (¥8.800) – 24.371 / NEW

05./00. [NSW] Ace Angler: Fishing Spirits # <SPT> (Bandai Namco Entertainment) {2022.10.27} (¥5.980) – 23.297 / NEW

06./00. [PS5] Call of Duty: Modern Warfare II <ACT> (Activision) {2022.10.28} (¥8.800) – 17.710 / NEW

07./00. [PS5] Star Ocean: The Divine Force <RPG> (Square Enix) {2022.10.27} (¥7.980) – 17.177 / NEW

08./00. [NSW] Aquarium. <ADV> (Entergram) {2022.10.27} (¥7.980) – 13.199 / NEW

09./02. [NSW] Persona 5 Royal <RPG> (Atlus) {2022.10.21} (¥6.980) – 12.040 / 58.038 (-74%)

10./00. [NSW] Needy Girl Overdose <ADV> (WSS Playground) {2022.10.27} (¥3.980) – 11.693 / NEW

La grosse surprise de la semaine est sur le top hardware. La Ps5 dépasse d’une tête la Nintendo Switch en forte forte baisse. Pourquoi ? Simplement car les joueurs attendent la sortie de pack OLED + Pokémon d’ici peu.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 # | 38.866 | 28.661 | 24.016 | 843.314 | 902.758 | 2.066.649 | | NSW # | 38.634 | 54.637 | 74.803 | 3.642.677 | 4.340.834 | 26.562.178 | | XBS # | 3.674 | 4.158 | 2.862 | 247.013 | 82.105 | 375.671 | | 3DS # | 56 | 57 | 366 | 9.792 | 25.382 | 24.597.240 | | PS4 # | 11 | 13 | 1.975 | 722 | 101.350 | 9.395.666 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 81.241 | 87.526 | 104.022 | 4.743.518 | 5.452.429 | 64.186.492 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 34.287 | 26.238 | 20.105 | 754.898 | 764.518 | 1.784.024 | | PS5DE | 4.579 | 2.423 | 3.911 | 88.416 | 138.240 | 282.625 | | XBS X | 1.753 | 207 | 1.351 | 93.265 | 41.467 | 166.556 | | XBS S | 1.921 | 3.951 | 1.511 | 153.748 | 40.638 | 209.115 | |NSWOLED| 23.399 | 38.079 | 30.805 | 2.076.040 | 262.877 | 2.848.168 | | NSW L | 973 | 1.186 | 10.150 | 492.549 | 1.044.718 | 4.903.333 | | NSW | 14.262 | 15.372 | 33.848 | 1.074.088 | 3.033.239 | 18.810.677 | | PS4 | 11 | 13 | 1.975 | 722 | 101.126 | 7.819.943 | |n-2DSLL| 56 | 57 | 366 | 9.792 | 25.382 | 1.202.295 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+