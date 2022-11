Le prochain jeu d’ARTE France, Florian Veltman et Baptiste Portefaix est une aventure sensible sur la vie, la mort et le deuil.

Paris, le 3 novembre 2022 – Les créateurs Florian Veltman (Monument Valley 2 / Lieve Oma) & Baptiste Portefaix (Oniri Islands) et leur éditeur et co-producteur ARTE France sont heureux d’annoncer la sortie de How to Say Goodbye. Il est désormais disponible sur PC, Nintendo Switch, iOS & Android.

Dans How to Say Goodbye, la mort n’est que le commencement. Le jeu suit un personnage quelques instants après sa mort, confus et perdu alors qu’il doit accepter son décès et passer de l’autre côté. Si la mort est un sujet sensible, le jeu s’inspire de l’illustration et de la littérature jeunesse (Tove Jansson, Antoine de Saint-Exupéry, Maurice Sendak…) pour l’aborder de manière poétique et émouvante.

Le puzzle game How to Say Goodbye demande au joueur de guider ces âmes perdues à travers différents niveaux peuplés d’esprits, certains bienveillants, d’autres moins. Avec des casse-tête basés sur des grilles et de nombreux obstacles à surmonter, le joueur devra déplacer les fantômes, modifier le niveau et interagir avec les obstacles afin d’atteindre la sortie, symbolisée par une porte.

« Les jeux d’énigmes permettent d’établir des parallèles intéressants avec la question du deuil. Il n’y a pas de finalité claire, pas de gagnant, pas de perdant, juste un processus d’apprentissage sur la façon de gérer la perte d’un être cher« , explique Florian Veltman, co-auteur et développeur du jeu.

« Nous nous sommes inspirés des livres pour enfants, qui traitent de sujets graves de manière très directe, tout en conservant une grande douceur […] Dans notre scénario, les personnes disparues prennent la forme de fantômes désorientés, cherchant à quitter les limbes dans lesquels ils sont enfermés. Elles doivent découvrir, à travers le joueur, comment faire leur deuil pour accepter leur propre disparition et aller de l’avant » a déclaré Baptiste Portefaix, game designer et sound designer du jeu.

How To Say Goodbye est disponible sur PC (Steam), Nintendo Switch, iOS & Android au prix de 12.99€ sur PC & Nintendo Switch et 4.99€ sur mobiles.