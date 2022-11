Vivez une aventure lovecraftienne qui mettra vos nerfs à rude épreuve dans ce remake aux graphismes et au gameplay réactualisés. Incarnez Sherlock Holmes et plongez au cœur du mythe de Cthulhu tout en enquêtant sur une série de disparitions mystérieuses en Europe et aux États-Unis.

Le développeur ukrainien Frogwares a publié la première vidéo montrant le gameplay de Sherlock Holmes The Awakened.

Dans cette aventure où Sherlock rencontre Cthulhu, le jeune Sherlock Holmes et John Watson se lancent dans une affaire glaçante et bouleversante pour leur psyché, qui les liera et les marquera à jamais. Ce qui semble être une simple affaire de personne disparue se transforme rapidement en un réseau de conspirations menées par un culte infâme qui vénère le dieu ancien Cthulhu et qui tente de réaliser une ancienne prophétie.

La bande-annonce présente le décor sombre et obscur qui se déroule dans plusieurs pays et continents. Elle donne également un aperçu des outils et des astuces dont Sherlock dispose dans son arsenal pour découvrir la vérité. Reconstituer les moments clés d’un crime en utilisant son imagination. Interroger les suspects pour obtenir les informations dont vous avez besoin. Relier les indices pour créer des théories possibles à poursuivre. Et des énigmes et des séquences qui remettent en question la raison et qui montrent que l’état d’esprit de Sherlock s’enfonce de plus en plus dans la ruine à mesure qu’il se rapproche d’une vérité qu’aucun être humain ordinaire ne peut comprendre. Parfois, Sherlock est tellement perdu que vous devrez jouer le rôle de John Watson pour tenter de ramener votre cher ami à la raison.

The Awakened arrivera sur PC, PS4, PS5, XB1, Xbox Series X/S et surtout Nintendo Switch et est prévu pour une sortie en février/mars 2023. Le projet est toujours en cours malgré les récentes frappes sur les infrastructures civiles qui ont fait du travail régulier un défi pour l’équipe.

Vivez une aventure lovecraftienne qui mettra vos nerfs à rude épreuve dans ce remake aux graphismes et au gameplay réactualisés. Incarnez Sherlock Holmes et plongez au cœur du mythe de Cthulhu tout en enquêtant sur une série de disparitions mystérieuses en Europe et aux États-Unis. Dans The Awakened, une histoire de Sherlock Holmes aux accents lovecraftiens, vous croiserez la route du légendaire mythe de Cthulhu. Enquêtez sur une série de disparitions mystérieuses qui semblent liées à une secte obscure vénérant un dieu ancien. Quel que soit leur plan, vous devez y mettre un terme… ou faire face à des conséquences indicibles. Pour la première fois de sa vie, Sherlock a réellement peur. Homme de raison pure, il affronte une entité surnaturelle qui défie toute logique et cette révélation est pour lui aussi instructive que destructrice. Cette quête de la vérité conduira Sherlock au bord de la folie, et c’est le seul récit que Watson ne publiera jamais. Situé en 1884, The Awakened révèle la manière dont Sherlock et John, de simples colocataires au départ, ont formé le plus célèbre duo d’investigation dans le monde.

Enquêtez sur le mythe de Cthulhu tel qu’imaginé par H.P. Lovecraft et affrontez des horreurs qui dépassent l’entendement humain

Luttez contre la folie qui vous guette alors que vous cherchez les réponses à des questions tout simplement inexplicables

Trouvez des indices qui vous mèneront dans des lieux très variés : la fameuse Baker Street à Londres, un institut psychiatrique lugubre en Suisse, les dangereux marécages de la Louisiane et bien d’autres encore

Une refonte du titre de 2008 : reconstruit de fond en comble grâce à l’Unreal Engine, The Awakened propose des graphismes et animations actuels, une trame narrative élargie, de nombreuses quêtes secondaires ainsi que de nouvelles fonctionnalités de jeu, dont celle de la folie.