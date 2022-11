REDWOOD CITY, Californie – Le 4 novembre 2022 – Electronic Arts Inc. (NASDAQ : EA) est fier d’annoncer qu’It Takes Two, lauréat de plus de 90 prix, dont celui de Jeu de l’année aux Game Awards et aux DICE Awards est désormais disponible sur Nintendo Switch™*. Édité dans la collection EA Originals, développé à l’origine par Hazelight Studios primé aux BAFTA et optimisé pour Nintendo Switch par le célèbre studio Turn Me Up Games, It Takes Twomet à l’honneur l’expérience coopérative plébiscitée par les joueurs et la critique. La version Nintendo Switch peut être appréciée grâce à de nouveaux doublages en français, japonais, allemand et espagnol, ainsi qu’à des sous-titres en plusieurs langues.

« It Takes Two est né d’un projet personnel que Hazelight a passé des années à peaufiner, et notre équipe a été impressionnée par l’engouement autour du titre au cours de l’année écoulée. Avec la version Nintendo Switch, de nouveaux joueurs vont pouvoir entrer dans l’univers magique du jeu » a déclaré Josef Fares, Fondateur et réalisateur de jeu sur console de salon chez Hazelight Studios. « Turn Me Up Games s’est surpassé en transposant l’univers immersif d’It Takes Two sur Nintendo Switch. ».

« Comme nous aimons It Takes Two et Hazelight, nous avons pris le plus grand soin à faire découvrir ce titre primé, adorable et plein d’esprit, à de nouveaux joueurs sur Nintendo Switch » ajoute Scott Cromie, producteur exécutif chez Turn Me Up Games. « Notre collaboration avec Hazelight a été formidable, et nous avons hâte que chacun s’amuse avec le mode coopératif de It Takes Two, même en déplacement. »

À compter d’aujourd’hui, It Takes Two est jouable en coopération en utilisant une deuxième paire de Joy-Con, une manette par personne, en liant deux consoles Switch pour les parties en local, ou en co-op en ligne avec une autre personne sur Switch. Les personnes qui possèdent le jeu peuvent en inviter une autre grâce au Pass ami**, pour venir à bout de défis qui se relèvent en duo.

Dans ce titre acclamé par la critique, vous devrez essayer de sortir Cody et May des difficultés dans lesquelles les a propulsés un sortilège les ayant transformés en poupées, tout en relevant des défis saugrenus à chaque instant. Complètement imprévisible, chaque niveau vous entraînera à travers une expérience de gameplay métaphorique unique, sur un thème universel : les relations humaines. Cody et May n’ont pas le choix : ils doivent collaborer pour sauver leur couple du naufrage.

It Takes Two est disponible en magasin et sur les plateformes numériques sur Nintendo Switch, Switch Lite, Switch OLED, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Origin, EA App et Steam) au prix de 39,99 €.

*En raison des décalages horaires entre régions du monde, It Takes Two sortira sur Nintendo SwitchTM le 4 novembre 2022 dans la majorité des pays, ou le 5 novembre 2022 au Japon, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Corée du Sud.

**Le Pass ami nécessite l’installation du Pass ami et du compte de la plateforme applicable. Le jeu en ligne requiert un ami jouant sur la même plateforme. Un utilisateur doit posséder le jeu complet pour que le joueur en coopération puisse y jouer aussi.