Torus Games, whaou, revoir ce nom, ça nous fait tout drôle. Il est rare de faire une fixette sur un nom de développeur, surtout dès l’intro, mais Torus Games, cela fait remontrer des souvenirs aux vieux briscards du jeu-vidéo, à certains fans de retrogaming et à certains Youtuber (coucou PuNkY). Pas à tous attention, car ce studio n’est pas connu du grand grand public, comme ses jeux. Souvent des adaptations Gameboy Advance ou Wii d’adaptation de films ou de séries, le studio à souvent rusé pour nous proposer des jeux adaptés aux consoles moins puissantes, prenant des fois des paris fous mais qui pouvaient faire mouche.

M’enfin, cette fois-ci, on est bien en 2022 sur Nintendo Switch, est on va découvrir ce qu’est devenu le studio avec Matchpoint – Tennis Championships, édité par Kalypso Media, disponible sur l’eShop comme en boite en deux versions. La version « Legends Edition » (uniquement au format physique) proposant un gros DLC en plus, la bande-son au format numérique et même un fond d’écran numérique (c’est fou ça, un fond d’écran numérique, parce qu’il ’y a des fonds d’écran qui ne sont pas numérique ?)

Coté promesse, on nous vend un jeu mettant l’accent sur le réalisme tactique, le positionnement et la visée, permettant au joueur de déplacer sa superstar avec précision pour tirer le meilleur parti de ses tirs. L’opus promet aussi de combiner des animations de personnage fluides, une physique de balle réaliste, et un contrôle amélioré des joueurs pour reproduire à l’identique le rythme de jeu. Chaque swing et chaque frappe est unique, et donne une sensation de satisfaction.

On va découvrir cela après de longs temps de chargement, un menu sobre qui nous propose peu importe le choix de passer par le tutoriel et … OH MON DIEU C’EST MOCHE. C’est à peu près fluide, mais c’est très très dur de passer outre la pauvreté des textures et du style graphique en général. On a l’impression que Virtua Tennis sur Dreamcast était plus beau. C’est insupportable et inadmissible.

Coté gameplay, c’est assez technique mais surtout un peu mou. Cela doit être ça la fameuse partie « simulation » du soft. La maniabilité répond bien et les différents coups sortent de manière assez fluide avec une bonne gestion du mappage des boutons et une bonne gestion de la trajectoire de la balle. L’ambiance est dans cet opus au même niveau que l’ambition graphiques, c’est-à-dire proche du néant. Le bruitage est quelconque, le bruit du public semble venir d’un autre court que le nôtre, avec un bruit de fond sommaire.

Conclusion 4.1 /10 Que dire de plus ? Matchpoint - Tennis Championships est encore un portage qui marche peut-être bien sur PlayStation®4|5, Xbox One, Xbox Series X|S ou Pc, mais sur Nintendo Switch, on sent le copier-coller en réduisant tout au maximum pour que ça passe sur la console hybride sans devoir trop travailler sur le développement. Du coup on a un jeu moche, presque fluide, sans âme, sans ambiance, sans ambition… A fuir donc. LES PLUS L’intro est jolie

