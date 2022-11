Si à la base ils devaient sortir que sur l’eShop chez nous, on apprend aujourd’hui que Fatal Frame : Mask of the Lunar Eclipse (Project Zero: Le Masque de l’Éclipse Lunaire) et Various Daylife auront une sortie physique sur Nintendo Switch en Asie. Cela signifie que si vous souhaitez ajouter une copie physique à votre collection, vous devrez le faire en important le titre depuis l’Asie.

VARIOUS DAYLIFE

Voici un tout nouveau jeu de SQUARE ENIX mêlant aventure et RPG de vie quotidienne, développé par l’équipe d’OCTOPATH TRAVELER et de BRAVELY DEFAULT.

En l’an 211 de l’ère impériale, un nouveau continent fut découvert. Venu pour coloniser Antoécie, vous devrez en explorer chaque recoin, mais sans oublier de profiter de la vie dans la ville d’Erebia.

Croissance du personnage grâce à votre travail quotidien

VARIOUS DAYLIFE propose plus de 20 types de professions et plus de 100 types d’activité qui leur sont destinés. Renforcez votre force avec des tâches physiques ou améliorez votre magie avec du travail plus intellectuel : vos choix changeront les caractéristiques de votre personnage. Venez à bout des donjons grâce à vos talents de gestion

Vous ne pourrez emporter qu’un nombre limité de rations, d’objets et de matériel de campement quand vous partirez de la ville pour affronter l’inconnu. Faites face aux monstres, à la météo capricieuse et au manque de nourriture au cours de vos péripéties dans Antoécie. En cas de problème, persisterez-vous dans votre exploration, ou battrez-vous en retraite pour retenter votre chance la prochaine fois ? Vous devrez souvent prendre ce genre de décisions lors de vos voyages dans ce continent encore inexploré. Système de combat novateur – Les trois CHA

Une révolution du système de combat au tour par tour classique mêlant job et capacités : un système unique qui repose sur la coopération avec vos alliés. CHANGEZ les conditions de l’ennemi, réalisez des CHAÎNES d’attaques et ne ratez surtout pas votre CHANCE d’infliger d’importants dégâts !

Les précommandes pour la version physique de Various Daylife sont maintenant disponibles ici. Nous n’avons pas encore de date de sortie précise, mais la sortie est prévue pour la fin de l’année uniquement en anglais (le jeu est pourtant en français sur l’eShop).

PROJECT ZERO : Le Masque de l’Éclipse Lunaire

PROJECT ZERO : Le Masque de l’Éclipse Lunaire est sorti en 2008 sur Wii en tant que quatrième titre de la série PROJECT ZERO. Suite à la remastérisation de PROJECT ZERO : La Prêtresse des Eaux Noires, cet autre chef-d’œuvre de la série PROJECT ZERO va lui aussi être ramené à la vie avec des graphismes améliorés.

Les protagonistes étaient enfants lorsqu’elles visitèrent l’île isolée de Rogetsu. Leur séjour les amènera finalement par disparaître mystérieusement au beau milieu d’un festival. Le titre commence lorsque nos protagonistes décident de retourner visiter l’île à la recherche des souvenirs perdus liés à cet évènement.

Sur place, elles tenteront de repousser les fantômes qui les attaquent, ne pouvant compter pour cela que sur la faible lueur d’une lampe torche et sur un appareil photo ayant la capacité de photographier l’inimaginable : la Camera Obscura.

La Camera Obscura

Un vieil appareil photo capable de repousser les fantômes et de sceller leur pouvoir en les photographiant. Équipez-vous de lentilles plus puissantes et changez de pellicule pour prendre des clichés encore plus dévastateurs. Cet appareil photo révèle aussi les « choses qu’on ne peut pas voir » vous permettant de trouver des indices qui aideront à la découverte d’objets perdus.

Explorez l’île de Rogetsu

Explorez des demeures faiblement éclairées et des hôpitaux abandonnés sur l’île en vous repérant uniquement à l’aide du clair de lune et de la faible lueur d’une lampe torche. L’intrigue se dévoilera au fur et à mesure en « touchant » certains endroits clés.

À partir d’articles de journaux et de notes, vous découvrirez le passé dans lequel des incidents abominables se sont produits, vous démêlerez les souvenirs perdus des protagonistes et découvrirez la vérité.

Vous pouvez précommander une copie physique de Fatal Frame : Mask of the Lunar Eclipse sur Nintendo Switch ici (et en Français). Le titre sera lancé le 9 mars 2023.