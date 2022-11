Ne serait-ce pas le bon moment pour s’immiscer au cœur du fonctionnement d’une station-service afin d’en comprendre tous les rouages et les quelques difficultés ? L’actualité ne manque pas de mettre en avant ces structures, indispensables aujourd’hui pour le bon fonctionnement de notre société. Mais vous êtes vous déjà imaginé à la tête d’une station-service ? Non… ? Nous non plus… mais c’est l’occasion !

Développé par Drago Entertainment et édité par MD Games, Gas Station Simulator propulse le joueur dans la peau d’un directeur de station-service. Mais attention il n’est dès lors pas question d’une petite station qui ne proposerait qu’une simple petite pompe pour remplir le réservoir d’une Twingo… ici, il faudra être à même de proposer assurément du carburant à toutes sortes de véhicules, mais aussi offrir aux clients de quoi se restaurer, s’instruire, sans oublier le nécessaire pour se soulager (les toilettes, la base !). Un véritable petit monde qui vous demande bien plus d’attention qu’il n’y paraît.

NOUS AVONS DU CARBURANT !

Sans grande surprise, le jeu s’ouvre sur votre grand projet du moment qui devient enfin concret : acheter la station-service (délabrée) du coin. Pour cela, vous avez tout de même dû vendre votre voiture… Mais ne dit pas qu’il vaut mieux avoir des remords plutôt que des regrets ? Maintenant, que vous êtes fraîchement propriétaire, il va falloir se retrousser les manches, le travail ne manque pas !

Dans un premier temps, il est indispensable de se lancer dans un sacré coup de ménage de la zone : c’est un véritable dépotoir ! ZR pour saisir, R pour lancer, les sacs poubelles vont pleuvoir dans les bennes dans lesquelles vous pourrez prendre un malin plaisir à faire quelques buts audacieux. Ne reste plus qu’à remettre le courant… Et c’est parti !

Afin de vous aider dans votre besogne, votre oncle (qui fait un petit peu peur tout de même…) ne sera jamais bien loin. Par mail ou directement via une vieille cabine téléphonique vintage, ce dernier ne manque pas de vous adresser régulièrement quelques mots plus ou moins courtois. Néanmoins, ce tutoriel dissimulé reste le bienvenu et l’accessibilité par mail est une bonne idée : il est possible de les relire sans contrainte via votre ordinateur.

Cet ordinateur sera votre centre général pour réaliser diverses tâches et notamment les moult commandes possibles. À commencer par le carburant : votre réserve va rapidement se vider avec l’arrivée des clients qui commencent à parler de vous autour d’eux. Votre cote de popularité est, en effet, visible au sommet de l’écran, et permet de débloquer les différents niveaux de votre station. Plus vous « aurez la cote », plus les clients s’amasseront devant votre station… Et qui dit clients, dit recettes et bénéfices !

L’emménagement dans la station se fait progressivement : bientôt, de nouveaux bâtiments viendront compléter votre arsenal… Et votre offre. Tandis que la station ne pouvait se pavaner qu’auprès d’une simple pompe à essence active à son ouverture, de nombreux étalages viendront rapidement s’additionner, ainsi qu’un entrepôt ou encore un atelier.

Dormir ? Pas le temps !

Bien qu’il soit possible de fermer la station afin de pouvoir faire votre besogne plus sereinement (notamment les tâches d’entretien au balai ou encore la restauration de la peinture des multiples murs de vos bâtiments), une fermeture n’est pas sans conséquence : vous n’aurez plus de client ! La multiplication des bénéfices risque donc de devoir passer par une superposition des tâches qu’il est important de réaliser rapidement et avec succès. Fort heureusement, ces dernières sont (très) faciles et accessibles. Les passages en caisse demandent par exemple le déplacement des articles, le remplissage du réservoir de vos clients passes quant à lui par un arrêt au bon moment de l’afflux de carburant. Easy.

Une fois les tâches de plus en plus nombreuses, avec notamment l’arrivée de l’atelier et son lot de réparation, il vous sera possible d’engager un employé afin de vous soulager au quotidien. Moyennant salaire, ce dernier vous épaulera dans la tâche de votre choix… Chez NT, nous avons assigné cette personne à l’atelier. Les réparations se sont ainsi faites sans notre aide… Si ce n’est pour le renfort de marchandises. Et des marchandises, il va vous en falloir beaucoup, beaucoup !

Retour devant votre ordinateur au cœur de la station : c’est le moment de passer commande pour remplir vos multiples étagères de friandises et de journaux, mais aussi de marchandises pour l’atelier. Ces transactions plomberont lourdement votre budget… Mais sont indispensables pour poursuivre votre activité. Par ailleurs, un véritable jeu de côtes boursières est disponible : achetez au moment où les prix sont les plus bas pour réaliser un maximum de bénéfices ! Même si parfois, vous n’aurez pas d’autre choix que d’acheter au prix fort… Votre entrepôt vous semblera probablement un peu petit. Tout du moins au début… Améliorations et perfectionnements font partie intégrante du jeu et quelques missions rythmeront votre quotidien pour développer au mieux votre activité.

L’entrepôt, dont il faudra refermer précautionneusement la porte après chaque passage pour éviter les vols, permet de faire un peu de stock et ainsi de remplir toutes vos étagères rapidement. Le camion ne peut livrer qu’un seul type de marchandise à la fois, et il vous faudra l’aider à décharger tout votre barda avant de le ranger dans les racks de stockage. Tout cela en gardant un œil sérieux sur vos clients… D’ailleurs, il n’y aurait pas du monde qui fait la queue à la caisse… ?

Comme si tout cela ne suffisait guère à vous rendre chèvre, quelques événements ne manqueront pas de vous assaillir… Entre un gamin malveillant (qu’il est bon de faire déguerpir avec tout et n’importe quoi pouvant faire office de projectile !), quelques extraterrestres accros à la consommation, ou encore des catastrophes naturelles… Un joli palmarès qu’il reste néanmoins possible de désactiver dans les paramètres. Merci aux développeurs d’avoir rajouté cette fonctionnalité !

Une station en grande pompe

Balai, rouleau de peinture et diverses décorations seront vos fers de lance pour faire de votre station une halte agréable. La customisation de votre entreprise sera relativement facile, même si certains positionnements manquent un peu de précision. Le cadre s’égaille au fil des heures, mais attention… Il est nécessaire d’entretenir l’ensemble !

Les clients et nombreux visiteurs sont plutôt bien modélisés même si certains visages sont un peu effrayants (les aliens nous semblaient presque attachants !). Le fait est qu’il est tellement important d’être un peu partout à la fois que le joueur n’a pas véritablement le temps de s’attarder sur les frimousses de ses clients.

Impossible en revanche de rester insensible à la musique qui colle parfaitement à l’univers de la station-service. Quelques coups de klaxons viennent parfaire l’ensemble et confèrent une véritable atmosphère de cambouis.

Notre découverte du métier ne s’est néanmoins pas déroulée sans encombre : quelques bugs sont survenus, nous avons notamment eu besoin de relancer le jeu tandis que la caisse refusait d’accepter un article, nous avons aussi fait un petit vol dans le ciel… Curieux. Aussi, plusieurs heures ont été nécessaires afin que nous découvrions comment nettoyer le tapis de caisse… à tel point que nous avons eu peur d’avoir jeté l’éponge aux ordures !

Soulignons que le jeu est intégralement traduit en français, les voix restent en revanche en anglais. Gas Station Simulator est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch (ici) au prix de 20 euros environ. Le soft est en promotion jusqu’au 12 novembre et coûte dès lors 15 euros environ.

Le saviez vous ?

Le 18 septembre dernier, le gérant d’une station-service à Molphey (Côte d’Or) a eu une jolie surprise particulièrement insolite : deux hélicoptères ont en effet choisi de se poser dans la station afin de faire le plein d’essence ! L’histoire raconte même qu’il ne s’agissait alors nullement d’une panne d’essence, mais d’une envie soudaine de se rendre chez des amis… En hélico ! Rappelons tout de même qu’il est interdit de se poser ainsi avec un tel « véhicule »… Des zones dédiées sont prévues à cet effet !

Conclusion 7 /10 Cette station-service a su nous livrer quelques secrets... Et nous ne passerons plus jamais chez elles avec le même regard aujourd'hui ! Prendre en main une telle structure implique une véritable capacité à devenir multitâche : une faculté particulièrement mise en avant par le soft qui ne manque pas de minis jeux, très faciles et accessibles. Le joueur est invité à servir les clients à la pompe, mais aussi à tenir une boutique ou encore un atelier de réparation automobile. Le travail est tel que l'arrivée d'une aide n'est sérieusement pas de refus... N'oubliez pas de passer vos commandes, ni même d'appeler le centre pour vider vos bennes à ordures... Toute la gestion de la station vous revient, du petit papier par terre, à la bonne tenue de vos stocks ! Hey... Il y a quelqu'un qui vous attend pour être servi à la pompe... LES PLUS De multiples activités sous la forme de minis jeux.

De multiples activités sous la forme de minis jeux. Quelques surprises à découvrir...

Quelques surprises à découvrir... Une ambiance cohérente sur tous points.

Une ambiance cohérente sur tous points. Traduction française.

Traduction française. Un jeu original ! LES MOINS Répétition obligatoire des tâches...

Répétition obligatoire des tâches... Quelques manipulations moins intuitives.

Quelques manipulations moins intuitives. Quelques bugs à signaler. Détail de la note Graphismes 0

Ambiance sonore 0

Jouabilité 0

Richesse du contenu 0

Originalité 0