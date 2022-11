La saison hivernale approche à grands pas et qui dit hiver, dit sports d’hiver. C’est pourquoi nous allons vous présenter Winter Games 2023 sur Nintendo Switch. Le titre développé par Indépendant Arts et édité par Wild River Games nous permet de participer à dix épreuves de sport d’hiver. Le titre va-t-il décrocher la médaille d’or ou bien au contraire la médaille en chocolat ? C’est ce que nous allons voir.

Les Jeux Olympiques d’hiver après l’heure

Comme évoqué en introduction, Winter Games 2023 nous propose de prendre part à dix disciplines hivernales que sont le Biathlon, la Descente, le Super-G, le Short-Track, le Skeleton, le Bobsleigh à deux, le Saut à Ski, le Ski Cross, le Snowboard Cross et enfin le Curling, de quoi ravir les amateurs de sports d’hiver. On ne va pas se mentir, avec les disciplines présentes, le titre à un petit goût de Jeux Olympiques d’hiver.

Une fois sur le menu, nous découvrons que le titre propose trois modes de jeux que sont « Disciplines individuelles », « Coupes » et « Entraînement ». Dans le premier mode, il nous est proposé de prendre part à la discipline de notre choix parmi les dix proposées. Le deuxième mode nous propose prendre part à diverses séries d’épreuves. Il est également possible de créer nos propres coupes. Sur les deux premiers modes, nous avons le choix entre trois modes de difficultés (facile, moyen et difficile). Cela peut influer sur la durée de l’épreuve, mais surtout sur la difficulté de l’IA, entre autres. Enfin, le troisième et dernier mode, n’est autre que le mode « Disciplines individuelles » en mode facile.

Nous retrouvons également un mode « Records » qui nous permettra de voir notre meilleure performance sur chaque épreuve et par niveau de difficulté.

Winter Games 2023 est un jeu qui se veut familial avant tout. Le titre propose la possibilité de jouer jusqu’à quatre joueurs en local uniquement en écran splitté. Malheureusement, le jeu ne propose pas de mode en ligne, ce qui aurait pu être un plus.

On regrettera que le titre ne propose aucun cosmétique, ou autres éléments à débloquer. En effet, lors du premier lancement du titre tout est déjà disponible. SI l’on joue seul on aura donc très vite fait le tour du titre (moins d’une heure pour faire toutes les épreuves). Le jeu est donc vraiment destiné à être jouer à plusieurs.

Un titre mi-figue, mi-raisin

Du côté des graphismes, c’est la sortie de piste. En effet, Winter Games 2023 slalome à des années lumières des standards actuels sur Nintendo Switch. Tout est pixélisé, alliasé et flou lors des accélérations. De plus, par moment, surtout lors des parties à plusieurs, nous rencontrons des lags, pas gênants, mais des lags quand même.

Bon, que l’on se rassure, tout n’est pas noir et la bonne, je dirais même plus, très bonne surprise du titre réside dans son gameplay. On ne va pas se mentir, selon les épreuves nous retrouverons un gameplay identique (par exemple la Descente et le Super G, le Skeleton et le Bobsleigh ou encore le Ski Cross et le Snowboard Cross). Toujours est-il que le jeu s’avère très agréable à jouer, et assez facile à prendre en main. Au début de chaque épreuve, on peut accéder aux instructions pour nous faciliter la tâche. On pestera tout de même contre la hit box qui, pour certaines épreuves, ne nous facilitera pas la tâche.

Côté bande-son cette dernière est dispensable car trop répétitive.

Conclusion 4.6 /10 Pour conclure Winter Games 2023 nous offre un rendu mi-figue, mi-raisin. En effet, techniquement, le titre vient d’une époque révolue depuis bien longtemps. A côté de cela, les dix sports proposés sont plutôt sympathiques et restent assez fun à jouer, surtout à plusieurs. Malheureusement, le jeu manque également de contenu pour le prix affiché (39,99€). LES PLUS Dix disciplines…

