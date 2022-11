La thématique de la nostalgie marche à fond en ce moment dans le jeu vidéo. Entre la série Stranger Things et le jeu vidéo Return to Monkey Island, le retour vers le passé est enclenché. Est-ce que c’était vraiment mieux avant ? Avec des jeux d’aventures ou le joueur tournait pendant des heures de pièce en pièce pour trouver un indice en cliquant partout sur l’écran pour trouver le malheureux pixel qui débloquerait la situation ? Oui, c’était bien avant, car on prenait le temps ! Mais, non en fait, on avait le temps parce que les jeux sortaient au compte-goutte et que pour avoir des solutions, il fallait attendre qu’elles soient publiées dans un magazine, mensuel le plus souvent. Tout ça pour dire que Unusual Findings cumule les bons côtés de l’ancien temps et du nouveau, avec de la recherche oui, mais des aides indispensables avec internet !

Fais le bouffi-bouffon

Unusual Findings est un jeu d’aventures de type point & click avec des énigmes à résoudre à base d’objets à trouver et à combiner pour débloquer un passage inaccessible au premier abord et progresser dans l’histoire. Le joueur incarne un groupe de trois héros qui parcourent chaque environnement de jeu, chaque tableau à la recherche d’indices et d’informations. En faisant sortir les héros de la scène en cours, le joueur retrouve une carte sur laquelle il choisit la destination suivante des personnages.

L’histoire est très basique au commencement : en voulant pirater le câble, les trois héros, Vinny, Nick et Tony tombent sur une émission bizarre à la télévision et sont les témoins d’un crash alien. Là, on se retrouve vite avec l’impression d’être dans un film d’aventures des années 80 avec trois jeunes ados prêts à affronter tous les dangers grâce à l’inconscience de leur jeune âge. Joli mélange entre les Goonies, la série Stranger Things, et une petite touche de X-Files.

Unusual Findings mélange toutes sortes d’ingrédients sans aucune gêne ou retenue, des extra-terrestres, des robots, une cabane dans les bois, un quartier résidentiel, une prison secrète, un laboratoire avec des savants fous, un magasin de jeux vidéo. Un joyeux fourre-tout coloré et flashy, mais qui reste parfaitement dans le ton décalé du jeu.

Que la force soit avec toi ! (Et la patience aussi)

Le jeu est simple dans son gameplay, car il propose trois actions possibles : observer, attraper ou discuter. À chaque fois qu’une interaction est réalisable, la croix blanche qui nous sert à tout faire devient rouge. Forcément, discuter avec un objet inerte n’a aucun intérêt, et le jeu nous fait passer le message avec humour : “essayer de discuter avec une porte cela peut être le début de la folie” comme le dit le héros au joueur.

Dans chaque lieu, des objets sont récupérables et vont dans l’inventaire. L’inventaire est accessible à tout moment. Il est possible d’observer chaque objet et d’essayer de les combiner pour en faire quelque chose d’utile. Les endroits à parcourir sont nombreux et les allers-retours fréquents, car l’information qui semblait futile un quart d’heure avant prend une importance capitale trois lieux visités plus tard.

Le gameplay propose aussi beaucoup de passages de discussion avec quatre ou cinq choix de dialogue. La plupart du temps, il va falloir tous les passer en revue pour être certain de ne rater aucun indice. Cela ralentit le rythme du jeu. De même, certains passages traînent en longueur et mériteraient d’être raccourcis pour ne pas nuire à l’ensemble du jeu. Mais dans l’ensemble, Unusual Findings est fun et accrocheur. Si les dialogues sont en anglais, le tout est sous-titré en français, donc aucune inquiétude à avoir pour la compréhension du jeu.

Une mention spéciale est à apporter à la bande son du jeu. Autant les doublages en anglais ne sont pas fabuleux, autant les musiques choisies collent parfaitement à cette ambiance de fin des années 80. Entre les graphismes très réussis en pixel-art, l’humour plutôt potache mais très sympa et toujours familial et la musique au top, Unusual Findings est une vraie madeleine de Proust qui portera le joueur dans son ambiance chill pendant cinq à six heures.

Petit bonus dans les menus, il est possible de désactiver les musiques sous licence si on souhaite streamer le jeu. Une initiative sympa de la part des développeurs.

Conclusion 7.3 /10 Si vous êtes nostalgique des point & click d’antan, Unusual Findings est vraiment fait pour vous. Si vous ne connaissez pas le genre, c’est un excellent moyen de le découvrir et de vivre une aventure fun, colorée et complètement déjantée dans une petite ville américaine comme si vous étiez dans un film de Spielberg des années 80. Malgré un rythme un peu lent et certaines énigmes un peu confuses, Unusual Findings est un très bon jeu qui vous fera passer un excellent moment. LES PLUS Une histoire fun et folle

Une histoire fun et folle Un retour réussi dans les 80’s

Un retour réussi dans les 80’s Un pixel-art très joli

Un pixel-art très joli Plein d’énigmes

Plein d’énigmes Des musiques parfaitement dans le ton LES MOINS Manque de rythme parfois

Manque de rythme parfois Certaines énigmes tirées par les cheveux Détail de la note Graphismes 0

Ambiance Sonore 0

Fun 0

Difficulté des énigmes 0

Durée de vie 0

Nostalgie 0