Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch ! Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Aragami 2 – 5.0GB

ARK: Dinosaur Discovery – 3.9GB

Warp Drive – 2.5GB

Machinika Museum – 1.6GB

Geometric Feel the Beats – 1.3GB

Watch Over Christmas – 1.3GB

Jurassic World Aftermath Collection – 1.2GB

Mech Armada – 1.2GB

Succubus With Guns – 1.1GB

Goonya Monster – 1.0GB

Pocket Mini Golf 2 – 685MB

Chompy Chomp Chomp Party – 637MB

Lunistice – 602MB

Run Sausage Run! – 485MB

Milk inside a bag of milk inside a bag of milk and Milk outside a bag of milk outside a bag of milk – 396MB

Extinction Eclipse – 348MB

Sausage Wars – 313MB

The Awakening of Mummies – 275MB

Coloring Pixels: Collection 2 – 259MB

Save Room – 258MB

Cyber Velocity Run – 256MB

Arcade Machine: Gopher’s Revenge – 161MB

A Building Full of Cats – 160MB

Pixel Game Maker Series Angel’s Blood – 140MB

Lost Chiko – 135MB

Windosill – 130MB

Orcen Axe – 113MB

Until the Last Plane – 91MB

Brain Memory – 75MB

Super Chicken Jumper – 59MB

Tempoknight – 44MB