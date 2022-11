Le studio indépendant Ahr Ech et les fous de la perceuse de Devolver Digital dévoilent Pepper Grinder, un jeu d’action qui fait des trous partout doublé d’un hommage perçant aux grands classiques de la plateforme.

Naufragé et dépouillé de son trésor par les infâmes Narlings, Pepper – une véritable louve de mer doublée d’une chasseuse de trésor patentée – doit jouer de la foreuse pour récupérer ce que ces malicieuses créatures lui ont volé. Armée de son fidèle Grinder, Pepper explore terre et mer, contrôle les machines et pulvérise les ennemis qui se dressent entre son auguste personne et son trésor perdu. Elle compte bien récupérer sa mise…avec les intérêts !

La route de Pepper sera semée d’embûches, notamment à cause de mystérieuses émanations directement sorties des ténèbres.

Un Gameplay « with small onions »

Frayez-vous un chemin dans cet univers coloré et plein de vie grâce à des mouvements précis, une mécanique de forage fluide et des sauts vertigineux.

Creuser c’est la santé

Avalez le monde avec Grinder et trouvez de nouveaux forets pour accélérer le chaos et résoudre des énigmes redoutables d’ingéniosité.

Click & Collect

Ramassez les joyaux et autres trésors pendant votre voyage, et vendez-les en boutique pour améliorer Pepper, ouvrir de nouveaux chemins sur la carte du monde et compléter votre collection d’autocollants particulièrement seyants.