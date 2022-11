Focus Entertainment, Umanimation et le studio UN JE NE SAIS QUOI ont officialisé lors du dernier Nintendo Direct : Indie World la fenêtre de sortie de leur jeu d’aventure Dordogne au printemps 2023. Dordogne raconte une histoire poignante, ôde aux souvenirs d’enfance, à l’amour et à la famille, dans le décor bucolique et coloré du sud de la France. Découvrez son nouveau trailer coloré “Watercolor Memories”, dévoilé lors du Nintendo Direct !

Une nouvelle création à la française rejoint le monde du jeu indé

Dordogne raconte l’histoire de Mimi, une jeune femme en quête de ses souvenirs d’enfance qu’elle a mystérieusement oubliés. Dans ce portrait idyllique peint à la main d’une campagne française aux couleurs aquarelles éclatantes, Mimi explore à travers un voyage nostalgique et chaleureux un monde entre enfance et âge adulte, où désirs et regrets de chacun résonnent avec les angoisses et les rêves perdus.

Focus Entertainment, Umanimation et le studio UN JE NE SAIS QUOI sont honorés de voir leur jeu présenté parmi un panel de créations indépendantes choisies avec soin lors du Nintendo Direct: Indie World. Dordogne offre une vision authentique du sud de la France, à travers une expérience bienveillante qui transporte ses joueurs dans un cadre chaleureux et paisible, sur les bords de la majestueuse Dordogne. Des artistes venus de l’animation, du cinéma et du jeu vidéo ont associé leurs talents pour créer une esthétique unique, aussi somptueuse que délicate. Toute l’équipe est impatiente de dévoiler cette œuvre si spéciale aux joueurs du monde entier !

Dordogne sortira au printemps 2023 sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.