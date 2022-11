Cela fait maintenant plusieurs mois que le programme « jeux à l’essai » propose ponctuellement des jeux gratuitement pendant une durée limitée, le dernier arrivé du programme pour les utilisateurs du store Japonais est Coffee Talk. Celui-ci sera entièrement jouable gratuitement du 21 au 27 novembre 2022.

Une façon de faire écho à Coffe Talk 2, dont la sortie a été annoncé hier ? Rien n’a encore été annoncé pour les utilisateurs Européens, qui pourraient bénéficier d’un autre titre, mais à la même période !

Coffee Talk est un jeu proposant d’écouter les problèmes de personnages et de les aider en leur servant une boisson chaude, en combinant les ingrédients dont vous disposez. C’est un jeu qui peint des vies aussi humaines que possibles, tout en présentant des protagonistes qui sont plus que des Humains.

Plongez-vous dans les histoires des habitants d’un Seattle alternatif, d’une histoire d’amour dramatique entre un elfe et une succube, un extra-terrestre tentant de comprendre la vie des Humains, et tant d’autres à travers lesquelles les lecteurs modernes percevront l’écho du monde qui les entoure.

Le jeu propose :

– Les histoires de personnages dans un Seattle alternatif, une ville où les elfes, orcs, sirènes, et tant d’autres races fantasy vivent avec les humains, dans un monde moderne que tous trouveront familier

– Des scénarios variables, dans lesquels les branches ne sont pas déterminées par vos choix de dialogue mais par la façon dont vous servez les clients de votre café

– Des visuels pixel art inspirés des dessins animés des années 90, et une palette de couleurs douces qui aident à se plonger dans l’univers du jeu

– Une sélection de musique lo-fi et jazzy pour accompagner les boissons chaudes et les conversations au cœur de la nuit

– Une expérience provocatrice de réflexion, de sentiments, et de repos pour le corps et l’esprit

