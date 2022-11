C’est la période de beaucoup de rapport fiscaux dans le monde du Jeu Vidéo. Nintendo s’est prété à l’exercice il y a peu et aujourd’hui le studio Falcom étale le sien. Au-delà des chiffres qui semble évoqué des revenus assez stables pour le studio grâce aux chiffres à la fois au Japon mais aussi internationaux, Falcom en profite aussi pour parler de son horizon 2023. Et alors, nous nous rendons compte que le prochain titre issue de la branche principale et célébrant les 35 ans de la série YS sera disponible sur plusieurs plate-formes dont la Nintendo Switch. De plus, le studio mentionne sans détour qu’ils proposeront trois jeux sur Nintendo Switch d’ici la fin de l’année fiscale donc d’ici Septembre 2023 au Japon. La question étant de savoir si le prochain YS est inclus dans les trois, si tel est le cas nous pouvons potentiellement parier sur un portage de Kuro no Kiseki et Kuro no Kiseki II (Deux nouveaux Trails déjà disponible au Japon sur d’autres plate-formes) sur Nintendo Switch. L’avenir répondra à nos questions. Nous vous laissons éventuellement voir le rapport en japonais sur le site officiel ou un extrait en anglais sur le site Noisy Pixel.

