Découvrez la délicieuse bande annonce de sortie !

Paris, 10 novembre 2022 – Microids, en collaboration avec Paramount Consumer Products, est heureux de dévoiler la bande annonce de sortie du plus drôle des party games, Garfield Lasagna Party, développé par Balio Studio, disponible dès aujourd’hui sur Nintendo Switch, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC/Mac.

Garfield, Odie, Arlène et Nermal ont concocté des mini-jeux délirants pour animer la gigantesque Lasagna Party à laquelle vous êtes convié ! Soyez prêt à tout donner pour passer devant vos adversaires en remportant le plus de mini-jeux possibles parmi les 32 disponibles. Faites appel à toute votre chance en lançant les dés et utilisez des objets spéciaux pour prendre l’avantage sur vos amis. Garfield Lasagna Party est LE jeu pour passer un bon moment appétissant entre amis et en famille, en compagnie de vos personnages préférés !

Caractéristiques du jeu :

Plus de 30 mini-jeux à découvrir à travers des environnements emblématiques comme la maison de Garfield, la pizzeria, la clinique vétérinaire de Liz…

Choisissez votre héros parmi 4 personnages iconiques de la bande dessinée de Jim Davis : Garfield, Nermal, Arlène et Odie !

3 modes jouables jusqu'à 4 joueurs en local sont disponibles ! Profitez d'une expérience de jeu de plateau traditionnel grâce au mode Lasagna Race, jouez à vos mini-jeux favoris sans passer par les cases du plateau avec le mode Challenge, et organisez un championnat aux mini-jeux prédéfinis avec le mode Lasagna World Tour !

! Profitez d’une expérience de jeu de plateau traditionnel grâce au mode Lasagna Race, jouez à vos mini-jeux favoris sans passer par les cases du plateau avec le mode Challenge, et organisez un championnat aux mini-jeux prédéfinis avec le mode Lasagna World Tour ! Un jeu amusant pour tous, que vous préfériez les lasagnes, les party games, les tranches de rigolades, ou juste le fait de passer un bon moment en famille ou entre amis !