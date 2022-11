Sonic le hérisson, la mascotte de Sega depuis l’apparition de la Megadrive, revient ce 8 Novembre 2022 dans une nouvelle aventure en 3D dans ce Sonic Frontiers, développé par la Sonic Team et édité par Sega. Il est sorti sur PS4 et 5, Xbox One et Seris, PC et bien sûr Nintendo Switch. Est-ce que ce jeu va rester au niveau des autres opus, hormis Sonic Adventure sur Dreamcast, c’est-à-dire une blague du JV ou va-t-il redresser la barre ? C’est ce que nous allons voir ensemble. Alors, rassemblez vos Rings et vos Chaos Emeraulds, c’est l’heure de prendre de la vitesse !

Nouvelle aventure

Tout commence avec Eggman greffant un étrange appareil contenant une IA du nom de Sage dans un mystérieux dispositif. Très content de récupérer les données des anciens, il ne voit pas que son dispositif surcharge et se retrouve absorbé dans un nouveau monde, fait de données numériques : le cyberespace. Puis transition sur Sonic et ses compères en route pour Starfall Islands pour découvrir pourquoi les Chaos Emeraulds réagissent à ce lieu. Malheureusement, le Tornado, l’avion de Tails, se frotte à une barrière électro-magnétique et ils se retrouvent absorbés dans le cyberespace. Mais grâce à sa vitesse, Sonic parvient à en réchapper et il est parti pour sauver ses amis à travers les 5 îles et découvrir la nature des Ancêtre, un peuple ancien qui aurait vécu bien avant dans ce monde.

L’histoire est plutôt simple, mais se focalise sur 2 choses : la découverte des Ancêtres et les relations entre les différents personnages. Là où la Sonic Team a été intelligente, c’est qu’il n’y a aucun shitty friends dans cette aventure, hormis Big the Cat (nous reviendrons sur son cas plus tard.). On retrouve le quatuor légendaire ( Tails, Knuckles, Amy et Sonic) ainsi que Eggman comme protagoniste, accompagné de son IA Sage. C’est écrit de manière efficace et assez directe. L’autre point fort est d’avoir réussi à lier une grosse partie des anciens jeux estampillés Sonic, y compris les spin off tels Shadow The Hedgehog (très mauvais jeu) ou Sonic Riders (un peu dur à maîtriser au début mais plutôt sympa) à cet opus.

Notons que l’aventure est entièrement doublé en français, même si la VF ne sonne pas toujours juste au niveau du cast des voix.

Gotta go fast !

Les contrôles du jeu sont assez simples : B pour sauter, A pour glisser, Y pour attaquer, X pour déclencher la course-boucle, L et R servant à faire des pas latéraux, ZR pour activer le boost et ZL pour déclencher certaines capacités spéciales. Sonic se dirige avec le stick gauche et la caméra se bouge avec le stick droit. Un appui sur le stick droit permet de verrouiller un ennemi ou un objet.

Le jeu répond plutôt bien aux commandes qu’on effectue et on ne tombe pas dans le travers de certains opus où la vitesse prime avant la maniabilité, des efforts ont été fait. Un autre bon point est que le boost est sur une gâchette et non un bouton, permettant de fluidifier le passage entre mode course et mode boost.

Le jeu a une part de light-RPG, très très légère. Sonic a 4 statistiques : force, défense, vitesse et nombre de Rings max ; et un arbre de compétence. Ces compétences se débloqueront en engrangeant de l’expérience en battant des ennemis, celle-ci vous permettant d’apprendre de nouveaux combos. Les statistiques monteront en récupérant des graines de force ou de défense à ramener au Koco ermite, ainsi que des Kocos, des petits êtres ayant un bruit de carillon à ramener au Koco doyen.

Vous aurez différents collectibles à récupérer sur les différentes îles. Commençons par les rouages, que vous récupérerez sur des mini-boss, ils vous serviront à ouvrir des portails vers des niveaux classiques. Si vous terminez ces niveaux, vous récupérerez entre 1 et 4 clés seront les objectifs atteints (terminer le niveau, finir sous un certain temps, ramasser un certain nombre de Ring, attraper les 5 étoiles du niveau). Ces clés vous permettront d’ouvrir des unités de confinement du Chaos afin d’obtenir une Chaos Emerald. Les autres collectibles importants pour avancer dans le jeu sont les emblèmes, différents à chaque île, afin de pouvoir débloquer des minis-jeux ou des énigmes pour avancer dans l’histoire et débloquer des dialogues secondaire si vous souhaitez approfondir le lore du jeu et les relations entre les personnages. Un dernier type est les pièces violettes, mais nous reviendrons dessus plus tard.

Les niveaux classiques sont assez nombreux, mais sont plutôt courts (entre 1 et 5 minutes par niveau), ce qui est plutôt une bonne chose pour apprendre les passages afin de remplir certains objectifs. On retrouvera des zones connues des différents opus (Green Hill Zone, Angel Island…). Les énigmes ne sont pas spécialement dures et les mini-jeux sont en général sympas (un Ikaruga Like, un Flipper).

Vous croiserez divers endroits à épreuves répartis un peu partout sur la carte. Celles-ci iront d’aller à un endroit spécifique en un certain temps, faire de la corde à sauter, récupérer certains objets… Elles sont assez variées et ont très souvent des petites différences pour renouveler l’expérience. Une fois que vous aurez terminé une épreuve et qu’elle est proche d’une autre épreuve complétée, un chemin entre elles se créera afin de vous permettre de vous balader rapidement d’un endroit à un autre.

Sur chaque île, vous trouverez un niveau spécial : c’est la zone de pêche avec Big the Cat. Il vous prêtera sa canne à pêche et vous pourrez vous adonner à cette pratique en échange d’un certain nombre de pièces violettes par lancer. Ce n’est pas très difficile et vous pourrez obtenir des jetons et des tickets dorés en fonction du résultat de votre pêche. Ceux-ci vous permettront de pouvoir acheter diverses choses dans sa boutique pour avancer dans l’aventure ou rendre votre personnage plus fort, ainsi que des mémo d’Eggman pour encore un peu plus approfondir le lore sous un autre point de vue. Une encyclopédie sera aussi de la partie afin de voir vos différentes prises.

Parlons des ennemis : le bestiaire est assez fourni, de taille et de morphologies diverses. Du simple fantassin au titan, en passant par les mini-boss, vous aurez de quoi frapper, sans compter que vous retrouverez une partie du bestiaire d’anciens jeux Sonic dans les niveaux classiques. Le grand regret est que certains mini-boss sont ratés et qu’il est trop simple de les abattre, d’autres au contraire ont des hitbox bizarres et on ne comprend pas toujours pourquoi on est touché (ça arrive surtout lors des gardiens énormes).

Comptez une vingtaine d’heures pour terminer le jeu sans tout compléter, ce qui est une durée de vie plus que convenable. Vous débloquerez un mode arcade quand vous terminez le jeu si vous souhaitez refaire les niveaux classiques afin d’améliorer vos temps.

Mais terminons par le gros point fort du jeu : l’Open-World. Il est vraiment plaisant à explorer, vous avez de nombreuses manières d’aller un point A à un point B et les différents collectibles sont présents en grand nombre pour ne pas être frustré par le fait d’être bloqué par le manque de statistiques ou d’objets pour avancer dans l’histoire. Un cycle jour/nuit est présent, mais on n’a pas la possibilité de changer d’heure dans le jeu, dommage, car certaines épreuves ne sont pas disponibles de nuit et il faut attendre ou faire autre chose le temps que la nuit tombe. Vous pourrez aussi débloquer des points de téléportation en complétant tous les niveaux classiques d’une île ou en récupérant des parchemins de Kocos dans les zones de pêche afin de pouvoir le faire via les Kocos ancien ou doyen.

Sonic ou Saunique ?

Commençons par parler de la fluidité du jeu : c’est très constant, quasiment pas de lag durant le jeu même quand il y a beaucoup de choses affichées à l’écran. Un autre point fort est d’avoir mis un mode entraînement pendant les temps de chargement afin de vous perfectionner dans les différentes techniques du jeu, ce qui vous permet de rester constamment avec les doigts chauds. Mais il faut reconnaître que les temps de chargement sont plutôt courts, un autre bon point.

Parlons maintenant de la musique. Encore une fois, la Sonic Team s’est surpassée et nous a encore trouvé des talents pour nous pondre une OST incroyable. Une petite musique douce nous est susurrée lorsqu’on se balade librement sur les îles, nous invitant encore plus à poursuivre notre exploration. Elle se compresse lorsqu’on utilise le boost et le passage entre normal et compressé se fait très naturellement. Mention spéciale aux musiques des titans, incroyables et épiques.

Parlons maintenant de la partie qui fâche les fans de la 4k, les graphismes. Le clipping sera votre ennemi et on est un peu en dessous des standards actuels en terme technique. Mais il faut reconnaître que la DA est plutôt attirante et les divers environnements ont des petites spécificités rendant chaque île unique.

Conclusion 8.2 /10 Sonic est de retour en grande pompe dans ce nouvel opus. L'open-world est agréable à parcourir pour en découvrir les différents secrets, les niveaux classiques sont de bonnes facture et la bande-son est de qualité. L'histoire est agréable et les différentes interactions entre les personnages sont touchantes. Le jeu est prenant par son gameplay. Les rares points faibles du jeu sont dans les graphismes au niveau technique et certains gardiens qui sont mal foutus. Le gros œuvre pour redonner ses lettres de noblesse à la licence est faite avec ce jeu, il ne manque que quelques finitions par-ci par-là pour passer de bon à très bon LES PLUS Une maniabilité plus que correcte

