Petite réflexion du jour : quel est l’ingrédient le plus cher dans la confection d’un burger ? Tic tac tic tac… Avez-vous trouvé la réponse ? Non, ce n’est évidemment pas la fine tranche de « fromage » (ou simili), ni même les deux rondelles de tomates. Dans un burger, c’est avant tout la viande qui coûte cher. Mais alors comment pallier cette dépense conséquente pour rentabiliser au maximum son commerce ? Très simple : donner à vos clients… la chair issue des autres clients. Du cannibalisme… ? Oh, tout de suite les grands mots ! Du commerce stratégique, ni plus ni moins !

Développé par Liquid Pug et édité par Daedalic Entertainment GmbH, Godlike Burger est un jeu de gestion totalement atypique, pour ne pas dire complètement barré. Le principe est cruellement efficace (et ingénieux) : tuer les clients (si possible après qu’ils aient consommé !) pour en faire de la bonne viande qui servira à la confection des prochains mets proposés dans le resto. C’est un peu comme si vous mangiez le bras de votre collègue entre deux grosses tranches de pain !

Circonstances atténuantes…

Eh oui, il faut le comprendre notre cher cuistot ! Unijambiste attachant (malgré tout) et particulièrement proche de sa grand-mère, ce dernier a écumé bon nombre de petits boulots sans succès. Chaque fois refoulé pour diverses raisons, son seul véritable bon souvenir qui tournicote dans son esprit est celui auprès de sa mamie dans un fast-food. L’idée est là… pour le reste, il suffit de rajouter quelques petits monstres dans la galaxie pour se dire qu’après tout pourquoi pas ! Vous connaissez déjà le principe macabre…

Un burger de monstre pour la 5 !

Prenez votre respiration parce que là, nous allons rentrer dans le lourd… le tutoriel du soft est particulièrement dense et prolixe. Néanmoins, l’aventure dispose d’un contenu très confortable, ce qui impose la mise en place de quelques explications pour ne pas se sentir complètement perdu. Allez zou, nous vous présentons les grandes lignes de l’affaire !

Une journée se décompose en deux phases : l’une la journée dans le restaurant, l’autre la nuit dans le sous-sol. Concentrons-nous dans un premier temps sur le resto, l’espace où vous passerez tout de même la majorité du temps.

L’interface de jeu fourmille d’informations et plus particulièrement sur les clients qui s’amassent un à un dans votre structure. Chacun d’entre eux est présenté avec son temps d’attente, les ingrédients nécessaires à la confection du burger qu’il désire manger, son niveau de santé, son niveau de suspicion et de contrariété (ça va, vous êtes toujours là ?), ainsi que son numéro de client. L’usage de pictogrammes rend l’ensemble plus digeste et rapidement vous lirez ces informations en un clin d’œil.

Petit monstre vient donc dans votre resto, et passe commande. Derrière vos fourneaux, vous vous attelez à la tâche dans la peau du cuistot. Vous commencez par un tour dans le frigo pour prendre la viande à mettre sur le feu, puis les pains à disposer sur les plaques chauffantes afin qu’ils soient plus savoureux, mais aussi les tomates, le bacon, la salade… bref, tout ce qu’il faut ! Les manipulations sont plutôt traditionnelles avec un risque de viande qui brûle, comme à l’accoutumée dans ce type de jeu. Les appareils sont au début assez capricieux, mais vous pourrez bientôt les améliorer afin qu’ils ne tombent plus en panne. Nous verrons cela dans le sous-sol une fois la nuit tombée.

Une fois le burger prêt, il ne vous reste plus qu’à le placer dans l’espace dédié afin que le client puisse le récupérer… quand il en aura envie. Puisque les clients n’en feront qu’à leur tête : faire un petit tour aux sanitaires, fumer, se balader un peu partout et toucher à tout… de vrais enfants capricieux ! Néanmoins, c’est justement dans ces moments qu’il vous faut aiguiser vos lames et faire votre sale besogne en silence… vous commencez à manquer de viande !

La viande se collecte directement sur la chair vivante qui se dandine dans votre resto. Pour y parvenir, un florilège de pièges qui peuvent être débloqués progressivement mais vous pouvez aussi jouer les guerriers et frapper sauvagement vos clients afin de les tuer. La vigilance reste néanmoins de rigueur : l’alerte est vite lancée et bientôt une escouade de policiers de l’espace pourrait bien arpenter votre resto en quête d’indices suspects. En résumé, il est important de faire ses crimes avec une parfaite stratégie, en silence et dans l’ombre. Par ailleurs, certains clients seront plus rebelles et revanchards (et nous les comprenons… !), à vouloir leur chercher des noises, eux aussi vont vouloir votre peau !

Une fois le méfait accompli, il ne vous reste plus qu’à retirer le corps pour qu’il soit haché et découpé en morceaux de viandes. N’oubliez pas les taches de sang qui jonchent votre tablier… voilà qui fait désordre dans une cuisine !

N’est pas viande de luxe qui veut…

Les développeurs auraient pu s’arrêter là.. . mais ces derniers sont allés bien plus loin et nous offrent un soft particulièrement riche en contenus, mais avec une difficulté notable (mourir, vous allez mourir !).

Sur le papier, la prise en main semble assez simple… mais dans les faits, il est indispensable de rester très concentré tout au fil de la journée. Aussi, s’il est nécessaire d’avoir toujours de la viande fraîche au frigo, il est tout aussi important de cumuler un maximum d’argent afin de pouvoir acheter de nouveaux ingrédients et de multiples améliorations… ou bien changer de planète, c’est possible aussi !

De plus en plus de clients viendront séjourner dans votre fast-food, mais aussi des personnalités, des manifestants, et bien d’autres identités plus ou moins sympathiques. Soulignons qu’une fois votre structure assez tourmentée par la venue de toute cette populace, quelques ralentissements sont à déplorer, d’autant plus qu’il est fort probable que le joueur joue sur l’accélération/ralentissement de la vitesse de jeu… quelques passages saccadés sont à déplorer sans véritablement gâcher le plaisir de jouer malgré tout.

Afin de parfaire vos multiples missions, il peut être judicieux d’étudier chacune des espèces pénétrant dans votre resto. En effet, les préférences culinaires, mais aussi les types de morceaux récoltés après la mort ou encore le niveau d’agressivité des bestioles… autant d’infos qu’il vous faudra récolter, ou acheter. Achetez, achetez car vous aurez par ailleurs bien envie de tout acheter pour devenir de plus en plus talentueux dans vos tâches multiples !

La crise du pouvoir d’achat

Une fois la journée terminée, si vous êtes toujours en vie (bravo !), direction votre sous-sol pour faire le point. Le moment est alors venu de refaire le plein d’ingrédients : sans eux, votre entreprise risque vite de devenir chaotique, ne les oubliez pas ! Un fast-food sans pain, c’est un peu comme une friterie sans patate… !

Les améliorations sont capitales : rajouter une plaque chauffante ou encore un congélateur pour conserver la viande, mais aussi retrouver un point de vie ou encore augmenter votre énergie (indispensable pour donner les coups de grâce !). Ces améliorations sont permanentes malgré vos morts (multiples), ce qui n’est guère le cas de vos économies… de fait, nous ne saurons que trop vous conseiller de les placer dans le coffre-fort prévu à cet effet. Malgré une petite part ponctionnée par les banquiers de l’espace, votre argent sera conservé… et vous pourrez alors cumuler votre argent pour acquérir de nouvelles améliorations. Sans elles, votre progression risque d’être complexe…

Votre sous-sol sera vraisemblablement votre refuge pour refaire le point (sur vous même aussi, oh, vous rendez vous compte de ce que vous faites ? Tsss aucun remords !). Vous y trouverez une foule de commandes susceptibles de vous aider : et si vous fabriquiez quelques sauces laxatives pour mieux dégommer vos clients aux toilettes ? Ou bien quelques pièges pour les assommer et ainsi les tuer plus sereinement ? Un florilège de techniques et d’améliorations sont disponibles. N’oubliez tout de même pas de payer vos factures… Peut-être garderez-vous un petit pécule pour des pots-de-vin… ?

À nouveau, les développeurs auraient pu s’arrêter là… mais non ! De nombreuses missions et quêtes sont à accomplir afin de débloquer de nouvelles planètes avec leurs propres caractéristiques. De nouveaux habitants sont alors à découvrir, et parfois, tandis que votre tête est mise à prix, il peut être bon de prendre un peu la poudre d’escampette le temps que tout cela se tasse… mais encore faut-il en avoir les moyens !

Notes et pinceaux interstellaires

Le juke-box de la salle du restaurant permet de vous offrir un petit panel de musiques distinctes et plutôt de bonne facture. L’une d’entre elle nous est tout particulièrement rentrée dans la tête !

L’identité d’un soft réside notamment dans sa stratégie musicale (réussie ici) mais aussi graphique. Ces derniers s’avèrent être bien dessinés, avec une certaine finesse et des personnalités de monstres visibles. En outre, malgré quelques détails riquiquis, la jouabilité reste bonne dans toutes les situations… même si parfois, vous aurez bien envie de trucider le monstre qui vous bloque la porte avec sa grosse tête ! Du calme, du calme… vous ne pouvez pas tuer tout le monde non plus… !

Godlike Burger est disponible sur la Nintendo Switch au prix de 20 euros environ. Le soft est actuellement en promotion à 15,99 euros, et ce, jusqu’au 2 décembre prochain.

Le saviez-vous ?

Le cannibalisme consiste à manger un individu de la même espèce que soi. Cette pratique peut se retrouver dans maints exemples dans les communautés animales. La consommation de viande humaine par un être humain s’appelle, quant à elle, l’anthropophagie et est ainsi strictement limitée à l’espèce humaine.

Conclusion 7.4 /10 Aussi déjanté qu'addictif, malgré une difficulté notable. Ainsi pourrions-nous résumer Godlike Burger. Le concept du jeu, plutôt malin bien que macabre, implique une certaine stratégie du joueur qui doit être à même d'être aussi bien un parfait restaurateur avec toutes les tâches habituelles, mais aussi un ambitieux tueur très furtif, le tout à grande vitesse, tandis que les commandes s’enchaînent au comptoir. Les nombreuses améliorations permettent d'augmenter le confort de jeu et sont de véritables motivations à avancer toujours plus loin dans l'aventure. Si la prise en main est rapide grâce au tutoriel particulièrement développé, il faudra de nombreuses heures de jeu pour faire la rencontre de l'ensemble des aliens dispersé dans les multiples planètes du système. Quelques ralentissements viennent malheureusement s'immiscer dans la partie tandis que la population dans le resto croît... seule ombre au tableau de ce jeu de stratégie et de gestion disponible à un prix très raisonnable. LES PLUS Une idée originale avec une belle mise en scène à l'écran.

Une idée originale avec une belle mise en scène à l'écran. De nombreuses améliorations et pièges à débloquer.

De nombreuses améliorations et pièges à débloquer. Un contenu conséquent, assez rare dans ce type de jeux.

Un contenu conséquent, assez rare dans ce type de jeux. Bonne ambiance générale, avec des graphismes propres et une musique identitaire.

Bonne ambiance générale, avec des graphismes propres et une musique identitaire. Traduction française disponible.

Traduction française disponible. Tarif correct. LES MOINS Quelques ralentissements sont à déplorer lorsque le resto fourmille de clients.

Quelques ralentissements sont à déplorer lorsque le resto fourmille de clients. Une difficulté singulière qui pourrait rebuter certains joueurs. Détail de la note Graphismes 0

