Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch ! Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Saint Kotar – 6.7GB

Super Toy Cars Collection – 5.5GB

RWBY: Arrowfell – 4.8GB

Have A Nice Death – 2.9GB

Warp Drive – 2.5GB

Finding Paradise – 1.9GB

Wobbledogs Console Edition – 1.7GB

World Class Champion Soccer – 1.6GB

Freud’s Bones – The Game – 1.3GB

Pid – 1.2GB

Savior of the Abyss – 917MB

Blanc – 635MB

Arctictopia – 551MB

Q Remastered – 394MB

Happy Animals Mini Golf – 388MB

The Kingdom of Gardenia – 383MB

Monmusu Gladiator – 382MB

Intrepid Izzy – 311MB

Primal Light – 224MB

JellyCar Worlds – 192MB

In Extremis DX – 192MB

McPixel 3 – 165MB

Railbound – 156MB

The Lost Labyrinth – 143MB

Pixel Game Maker Series VERZEUS – 127MB

The Bounty Huntress – 117MB

Cronostase Electric Collection – 106MB

The Closed Circle – 94MB

Slime’s Journey – 49MB