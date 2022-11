Les Duellistes peuvent désormais faire équipe en 3v3 ou 5v5 avec ce tout nouveau mode

Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) annonce aujourd’hui qu’une nouvelle mise à jour est désormais disponible pour Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL. Elle ajoute différents éléments au jeu de cartes à succès, dont un nouveau mode : Team Battle.

Dans Team Battle, les joueurs mettent leur courage à l’épreuve lors de batailles 3v3 ou 5v5. Pendant un match, chaque Duelliste affronte un membre de l’équipe adverse, et l’équipe accumulant le plus de victoires remporte la partie. Les joueurs peuvent ainsi s’allier à leurs amis et démontrer leur talent en défiant les meilleurs Duellistes.

Afin de préparer leurs Decks à ce nouveau mode, les joueurs peuvent dès à présent acquérir les cartes du nouveau Pack de Sélection « Battle Trajectory ». Il comprend de nombreux Monstres Pendule pour les archétypes « Potartiste » et « Yeux Impairs ». Ce nouveau Pack introduit également la stratégie « Vaylantz », centrée sur la manipulation de la position des cartes de l’adversaire.

En complément, la Protection Mamonaka l’Union Vaylantz et l’Icône Visas Starfrost font leur apparition dans la Boutique in-game, accompagnées d’un nouveau Slot de Deck.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL transpose le populaire JEU DE CARTES À JOUER (JCJ) Yu-Gi-Oh! au format numérique. Des Duels en résolution 4K*, plus de 10 000 cartes à collectionner**, un mode solo, des affrontements en ligne, des tournois, des événements et bien plus encore attendent les joueurs. Le titre a dépassé les 40 millions de téléchargements dans le monde.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL est disponible gratuitement avec des achats in-game sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam, Nintendo Switch, iOS et Android.

À ce jour, le célèbre JEU DE CARTES À JOUER Yu-Gi-Oh! est distribué dans plus de 80 pays et traduit dans 9 langues, et apprécié par des fans de tous âges.

* Sur les appareils compatibles.

​**Certaines cartes peuvent nécessiter de participer à un événement ou des achats en jeu.