Bon nombre d’amateurs se prennent aujourd’hui au jeu de la photographie animalière : les petits explorateurs en herbe usent parfois d’engins grossiers, mais dont ils sont fiers, tandis que les adultes les mieux équipés sont dotés d’appareils haut de gamme impressionnants. Tout le monde y trouve son compte, et les animaux sont ainsi mis en valeur (pas toujours, certes !) : mieux connaître pour mieux les protéger, tel est le credo à garder en tête. Cette passion pour la photographie est d’autant plus enrichissante lorsqu’elle se déroule dans le milieu naturel de l’animal, où il convient alors de faire preuve de patience pour obtenir quelques rares clichés (la chance rentre aussi souvent dans la partie, il est vrai !). C’est une balade de cette verve que Ghostbutter nous propose aujourd’hui, avec la mise en lumière de nombreuses bestioles méconnues mais qui ne résisteront pas à votre doigté expert de la gâchette photo.

Développé par Ghostbutter et édité par Secret Mode, ne tournicotons pas plus longtemps autour du pot de confiture, Penko Park ressemble à un petit Pokémon Snap, la célébrité et les moyens en moins. Mais est-ce une raison pour le laisser choir dans la catégorie des jeux sans saveur… ? Peut-être pas…

Penko park : le parc à Penkos

C’est en 1952 que le Penko Park ouvre ses portes, grâce à Sir Rubertus Penko. Ce dernier a alors un seul objectif : bâtir le plus grand parc animalier qui n’ait jamais existé. Ce dernier relève le défi avec brio, et vous pouvez aujourd’hui vous balader dans la structure pour y découvrir toutes sortes d’animaux (les Penkos). La majorité est pacifique, mais il faudra tout de même rester sur ses gardes… Certains pourraient bien être plus belliqueux (BOOUUAAAAAAAHHHH !).

Penki, la petite mascotte, vous accompagne et vous offre dès à présent votre précieux joujou : un bel appareil photo Presto-Photo 9000. Son fonctionnement est enfantin : L pour l’activer, R pour prendre des photos. Il est bien entendu possible de zoomer afin de parfaire les clichés et obtenir de jolies frimousses de Poké… Pardon, de Penkos. Sans plus attendre, c’est parti pour la toute première expédition !

Des Penkos de partout

Non loin du gentil Penki qui vous tient compagnie, vous voilà à bord de votre petit véhicule tout terrain (y compris sous l’eau !), prêts à barouder un peu partout dans la zone dans l’espoir d’y croiser quelques spécimens rares. L’affaire est plutôt aisée puisque le déplacement de la machine est, pour commencer, totalement automatique, et vous n’avez qu’à vous laisser porter. Par la suite, il sera possible de jouer sur la vitesse de votre petit bolide, mais nous n’en sommes pas là !

Rapidement, les premiers Penkos se laissent observer. Contrairement à la licence Pokémon qui offrait, forcément, des créatures connues et ainsi facilement identifiables pour les joueurs, il en est tout autre ici. Les Penkos, les machins, les trucs… Sont aussi variés qu’originaux, à tel point qu’il peut être difficile de les distinguer du décor. Ouvrez l’œil… Il se pourrait bien que ce que vous preniez pour une branche soit en fait un petit animal avec un excellent camouflage !

Le nombre de clichés possible est bien entendu limité (mais pourrait bien s’épaissir…), il reste néanmoins suffisant à ce stade de l’aventure, à moins que vous ne déchargiez votre appareil de façon anarchique en photographiant tout et n’importe quoi. Une fois la balade terminée, il est temps de faire le point sur les clichés réalisés… Allez, n’ayez pas honte, nous avons tous commencé un jour ! Mais, vous avez pris en photo… Un caillou ?

L’heure est au développement et au classement

Après avoir traversé la zone, il convient de scruter chacune de vos photos afin d’identifier le Poké… Grr, le Penko qui y figure ainsi que son expression/activité. En effet, en fonction de la qualité de votre photo (la distance, le cadrage…), votre photo vous rapportera plus ou moins d’expérience. La mise en scène autour ne sera pas si anecdotique non plus puisque certaines créatures peuvent être photographiées différemment en fonction du contexte (en train de dormir, de faire les kékés, et bien d’autres surprises…).

Toute l’expérience accumulée vous sera nécessaire pour récupérer les précieux badges, eux même indispensables pour améliorer votre progression dans le jeu grâce à de nouvelles capacités. C’est aussi par les badges que vous pourrez débloquer de nouvelles zones.

Comme à l’accoutumée, il sera nécessaire de refaire une zone plusieurs fois afin de pouvoir trouver tous les Penkos, mais aussi tous les chemins disponibles. Vous commencerez par débloquer un grappin (très, TRÈS, utile pour récolter notamment des objets nommés artefacts qui vous feront gagner toujours plus d’expérience, et rhabilleront Penki par la même occasion !), avec lequel nous nous sommes amusés à titiller quasiment toutes les bestioles… Il faut bien voir ce qu’il se passe ! Là est bel et bien l’essence même du jeu, et assurément son point fort : essayez, et vous verrez bien ! Bientôt, vous pourrez lancer quelques Penko pelotes, des sortes de boulettes duveteuses qui ne laisseront pas insensibles certaines bestioles… Vous offrant alors pendant quelques secondes une jolie réaction qu’il conviendra d’immortaliser pour embellir et enrichir vos albums photos.

Chaque nouvelle zone à débloquer compte son florilège de Penkos, ses différents accès, ses artefacts et ses quelques surprises à découvrir. Les environnements seront différents afin de plonger le joueur aussi bien dans un volcan prêt à exploser, que dans un océan plein de mystères… Les amateurs des zones enneigées seront aussi récompensés par leurs efforts.

Bien entendu, le joueur est amené à revenir sur ses pas à maintes reprises, mais le protocole n’est finalement pas si désagréable puisque le jeu n’est absolument pas punitif, et il peut être véritablement plaisant de découvrir de nouvelles facettes des animaux. Par ailleurs, vos capacités de plus en plus nombreuses vous permettent de dévoiler de nouveaux passages, mais aussi de nouveaux Penkos qui répondent ainsi à ces nouvelles sollicitations.

Moooultitâche !

Vous l’aurez compris, il va falloir jongler entre les différentes activités afin de pouvoir observer au mieux les Penkos. Toutes les touches seront rapidement dédiées, et il va falloir rester concentrés pour ne pas se mélanger les pinceaux… Il nous est arrivé plus d’une fois de manquer la photographie simplement à cause d’une mauvaise manipulation.

Néanmoins, une fois le principe parfaitement intégré, il devient de plus en plus facile de cumuler de l’expérience, et les badges peuvent se débloquer assez rapidement. La frustration n’est donc pas véritablement de mise, et le petit prix affiché permet aux amateurs de ce type de jeux de se laisser tenter sans grande hésitation. Les plus jeunes seront aussi probablement très amusés par l’aventure.

Territoire de Penkos

S’il est évident que la mignonnerie fait partie intégrante du soft, avec une mascotte toute jolie bien que très simple, il n’en demeure pas moins une certaine réalité graphique assez cubique avec quelques textures grossières dans les décors. L’aventure n’en reste pas moins colorée et plutôt agréable dans son ensemble, nous laissant imaginer que l’aspect un peu grossier des environnements est un parti pris des développeurs… À moins que les Penkos ne nous aient attendris ? Peut-être bien…

En revanche, notre avis est plus tranché sur l’aspect musical de l’aventure. Lors des escapades, la musique est assez succincte : faut t’il y voir ici une volonté de mettre en avant une approche discrète pour mieux observer les Penkos ? La musique reprend bel et bien une fois la balade terminée et les menus à l’écran. Néanmoins, le jeu ne brille pas par ses musiques. Quelques bruitages viennent malgré tout rythmer le parcours et s’avèrent parfois être importants pour dénicher quelques créatures qui nous auraient échappées. Soulignons tout de même que certaines mélodies viendront à prendre une certaine importance dans le soft… Nous n’en dirons pas davantage !

Penko Park est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 13 euros environ.

Le saviez-vous ?

Les développeurs de Ghostbutter sont à l’origine du jeu Wunderdoktor, qui plonge le joueur dans la peau d’un médecin itinérant, soucieux de prendre en charge toutes sortes de maladies, des plus traditionnelles aux plus… Exotiques. Tout un univers à découvrir, à nouveau !

Conclusion 6.8 /10 Penko Park remplit son contrat : le joueur est invité à découvrir plusieurs zones d'un parc animalier regorgeant de créatures originales et variées. Au fil de ses observations, les manipulations proposées pour tenter de capturer un instant insolite auprès d'un animal seront de plus en plus variées et permettront de revenir sur les parcours sans véritable lassitude. Bien qu'il ne soit pas d'une grande originalité, le soft parviendra à susciter l'intérêt des amateurs du genre. Proposé à un prix raisonnable, la balade dans le territoire des Penkos mérite le détour afin de distraire, le temps d'un après-midi, petits et grands. LES PLUS De multiples Penkos à découvrir

