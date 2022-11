L’attente est enfin terminée : Let’s Sing 2023 Hits Français et Internationaux est désormais disponible sur Nintendo Switch™, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One et Xbox Series X│S.

Let’s Sing 2023 Hits Français et Internationaux propose une pléthore de morceaux qui fera chanter toute la famille. Des hits actuels tels que « Happier Than Ever » de Billie Eilish, « Butter » de BTS, « Bad Habits » de Ed Sheeran ou encore « you broke me first » de Tate McRae n’attendent plus que vous. Les fans de Disney peuvent également s’en donner à cœur joie grâce à « Ne parlons pas de Bruno » de Encanto. Ceux qui préfèreraient s’adonner sur des chansons plus locales ne sont pas en reste grâce à la présence de musiques telles que « Santé » de Stromae ou encore « Je veux » de ZAZ, pour ne citer qu’elles.

Retrouvez la playlist complète de Let’s Sing 2023 Hits Français et Internationaux :