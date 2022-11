PARIS, FRANCE – le 14 novembre 2022 – Gameloft, leader dans le développement et l’édition de jeux, et HarperCollins Productions, annoncent que The Oregon Trail™, le jeu au succès phénoménal et plusieurs fois récompensé, est maintenant disponible sur Steam, Microsoft Store et Nintendo Switch™ au prix de 29,99 €.

Dans The Oregon Trail, le joueur est au centre des épreuves et des tribulations de ce périple vers l’Ouest américain. Il doit remplir son chariot de provisions, choisir les personnes qui feront le voyage avec lui et s’assurer que tout le monde arrive sain et sauf en Oregon en faisant des choix difficiles dans des situations dangereuses et inattendues. Le joueur apprendra également la véritable histoire de cette piste, y compris l’expérience des Amérindiens, ce qui constitue une première dans cette franchise.

Le jeu The Oregon Trail sur PC et Nintendo Switch est une adaptation fidèle de la version Apple Arcade et a été créé avec le soutien de Gameloft Lviv. Le jeu comprend les cinq mises à jour précédentes, et les dernières nouveautés incluent davantage d’options d’accessibilité, d’événements et de filtres visuels pour voir le jeu d’une toute nouvelle façon !

Apprenez-en plus surThe Oregon Trail ici. Téléchargez The Oregon Trail sur le Nintendo eShop ici.