Timing étrange et pratique assez mystérieuse qu’entreprend Nintendo aujourd’hui en mettant à jour: Arms, Splatoon 2, Super Mario Maker 2 et Animal Crossing : New Horizon. La raison mentionnée étant la même pour tous: Amélioration de l’expérience. Au-delà de ça, rien de majeur n’a encore été repéré à travers cette mystérieuse vague de mise à jour. Peut être une opération promotionnelle ou inédite est à prévoir pour ces jeux dans les jours à venir. Nous vous laissons retrouver les informations des versions de jeu ci-dessous en attendant peut être d’en savoir plus.

Pour chaque jeu, prévoyez l’espace à allouer sur votre espace de stockage et/ou carte SD ou Micro SD.

Arms > mise à jour version 5.4.1

Amélioration de l’expérience.

Il sera impossible de jouer avec les utilisateurs de la précédente version après cette mise à jour.

Splatoon 2 > Mise à jour version 5.5.1

Amélioration de l’expérience.

Il sera impossible de jouer avec les utilisateurs ou profiter des fonctions en ligne de la précédente version après cette mise à jour.

Super Mario Maker 2 > Mise à jour version 3.0.2

Amélioration de l’expérience

Il sera impossible de jouer avec les utilisateurs de la version 3.0.1 après cette mise à jour.

Animal Crossing: New Horizon > Mise à jour version 2.0.6

Amélioration de l’expérience

Il sera impossible de jouer avec les utilisateurs de la version 2.0.5 après cette mise à jour.