La troisième mise à jour gratuite de Monster Hunter Rise : Sunbreak dévoile de nouveaux ennemis et du contenu endgame prévu pour le 24 novembre

Saint-Germain-en-Laye , le 16 novembre 2022 – Lors de l’événement numérique Monster Hunter™ Rise : Sunbreak ayant eu lieu aujourd’hui, la vaillante chevalière Dame Fiorayne a annoncé que la troisième mise à jour de Monster Hunter Rise : Sunbreak, la nouvelle extension de chasse de monstres vendue à plus de 4 millions d’exemplaires, arrivera le 24 novembre 2022. Cette mise à jour propose aux chasseurs trois nouveaux ennemis difficiles à vaincre, mais aussi de nouvelles options pour personnaliser leur apparence et les performances de leurs armes et armures. Des changements sur les Investigations Anomalie, les Quêtes Anomalies et le système de Parangon feront également partie du contenu ajouté.

Attention aux Chasseurs ! Des éclaireurs du royaume ont observé trois nouvelles menaces rôdant dans les zones entourant l’avant-poste d’Elgado : des Gore Magala du chaos, des Teostra éveillés et des Kushala Daora éveillés. Les Gore Magala perdent régulièrement leur peau jusqu’à ce qu’ils deviennent des Shagaru Magala, mais il arrive parfois qu’une anomalie se produise pendant le processus de mue. Cette déformation piège le Gore Magala à mi-chemin entre son état adolescent et son état adulte, créant ainsi la variante Chaotique du Gore Magala. Leur dualité permet à ces créatures incroyablement puissantes d’utiliser les attaques du Gore Magala et du Shagaru Magala, mais leur retard de croissance leur cause également une agonie intense. Les chasseurs de plus de RM10 capables d’étouffer le chaos seront récompensés par des matériaux permettant la création de nouvelles armes et armures dotées de compétences uniques.

Malgré les efforts de Kamura et du Royaume, l’affliction continue de créer de nouveaux hôtes. La présence de Teostra éveillés et de Kushala Daora exige une réponse immédiate des chasseurs les plus compétents de la coalition. Alors que les deux monstres sont déjà considérés comme des forces de la nature, leurs états éveillés sont capables d’une destruction encore plus massive. Les chasseurs devront se méfier de leur forme enragée, car rien ne permet de prévoir les attaques dévastatrices qu’ils déclencheront. Les chasseurs doivent d’abord atteindre le rang RM120 avant d’affronter le Kushala Daora éveillé et RM140 pour le Teostra éveillé. La récompense pour avoir bravé les éléments se composera de matériaux permettant de fabriquer des armes et des armures avec de nouvelles compétences.

Les chasseurs qui cherchent de nouveaux moyens pour améliorer leurs compétences pourront s’attaquer aux nouvelles Quêtes Anomalie A7★, mettant en scène des Espinas de feu, des Magnamalo enragés et des Bazelgeuse vulcan. De plus, le système d’Investigations Anomalie fera passer le plafond de niveau à 200, avec la possibilité d’abaisser le niveau des quêtes individuelles que les chasseurs possèdent déjà. Les matériaux provenant des Investigations Anomalie peuvent également être utilisés pour de nouvelles catégories d’améliorations des armes et armures. Avec la possibilité de choisir entre « Défense » et « Compétences » pour les augmentations d’armure, les chasseurs disposent d’encore plus de possibilités pour construire leur set d’armure idéal.

Les chasseurs qui se sont attachés aux villageois et aux chevaliers de Monster Hunter Rise : Sunbreak peuvent désormais emporter leur Parangon avec eux dans presque toutes les quêtes de rang Maître, y compris les quêtes Anomalie et les enquêtes. Assurez-vous de compléter toutes les Quêtes Parangon disponibles afin de pouvoir passer plus de temps avec vos compagnons préférés, quel que soit le défi. La troisième mise à jour du titre comprend également une variété de nouveaux DLC payants, dont de nouveaux emotes, des sets de stickers, de la musique, des voix pour les personnages des joueurs et l’ensemble d’Armure spéciale de chasseur « Hinoa ». Les chasseurs de mode, amateurs de créatures en peluche comme Dame Fiorayne pourront également acheter des armes ou la collection complète de peluches de la « Stuffed Monster Series », ainsi qu’une liste d’autres armes spéciales de chasseur qui peuvent être déverrouillées. De nouvelles quêtes événementielles continueront à récompenser les joueurs avec de nouveaux équipements, des autocollants, des poses et d’autres objets amusants, en plus de la nouvelle voix du personnage de « Kagami » qui sera disponible en tant que DLC gratuit. Cet énergique utilisateur de Lames Doubles dirige les services secrets royaux du Royaume et est un ami proche de Utsushi le maître.

Restez à l’écoute des futures mises à jour, car de nouveaux monstres et bien d’autres choses vous attendent, avec la quatrième mise à jour prévue pour l’hiver 2023 et la cinquième mise à jour pour printemps 2023.