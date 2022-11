Saint-Ouen, France – 16 novembre 2022 : Humble Games, le développeur indépendant rose-engine et Just For Games sont heureux d’annoncer la sortie prochaine en édition physique de Signalis, le survival-horror cryptique et rétro. (notre test ici, ndlr)

Explorez des couloirs sombres, affrontez des assaillants mystérieux avec le peu de ressources à votre disposition dans un univers rétro-futuriste en pixel-art.

Signalis sera disponible au format physique sur Playstation 4 et Nintendo Switch le 21 février 2023.

Découvrez le trailer du jeu :

À propos de Signalis : À la recherche des rêves à l’intérieur du cauchemar. Éveillez-vous de votre long sommeil et explorez un monde surréaliste rétrotechnologique en tant qu’Elster, une technicienne Replika à la recherche de ses rêves oubliés. Découvrez de terrifiants secrets, des énigmes passionnantes, des créatures cauchemardesques dans cette expérience aussi mélancolique que crispante d’effroi cosmique baigné d’horreur psychologique et de survie. Caractéristiques principales : Erreur fatale : SIGNALIS se déroule dans un futur dystopique où l’humanité a colonisé le système solaire, tenu d’une main de fer par le régime totalitaire Eusien via sa surveillance agressive et sa propagande omniprésente. Des androïdes que l’on appelle Replikas, conçus pour ressembler aux citoyens, vivent parmi la population en tant qu’ouvriers, fonctionnaires et Protektors.

Une jouabilité de type survival horror classique : Vivez en état de constante terreur devant d’étranges horreurs, gérez vos maigres ressources avec appréhension et cherchez désespérément la solution aux énigmes retorses.

Des endroits froids et lointains : Explorez les coins sombres d’un vaisseau abandonné, découvrez le destin mystérieux des habitants d’une installation condamnée, et cherchez ce qui se cache derrière.

Un rêve à propos d’un rêve : Découvrez un conte de science-fiction évocateur sur l’identité, la mémoire, l’angoisse de l’inconnu, la terreur de l’inconnaissable, inspiré par l’horreur cosmique et les œuvres de Stanley Kubrick, Hideaki Anno et David Lynch.

Une vision saisissante : Errez dans une fable cauchemardesque à l’architecture brutaliste conduite par des animations de personnages 3D fluides, des ombres et lumières dynamiques et des effets de transparence complexes sur fond de cinématiques de science-fiction animées. L’édition physique comprend une photo d’art lenticulaire exclusive.

