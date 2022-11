Paris, le 28 octobre 2022 – Square Enix Ltd. partage de nouveaux assets pour THEATRHYTHM FINAL BAR LINE.

THEATRHYTHM FINAL BAR LINE est Un jeu d’action rythmique rempli de 385 morceaux de musique soigneusement sélectionnés dans toute la série FINAL FANTASY. Il comprend les titres populaires de 46 jeux différents, avec les dernières musiques de FFI à FFXV dans la série principale, ainsi que des titres de remakes, spin-offs et différents CD de bandes originales. Revivez les batailles palpitantes et les émotions fortes avec de superbes musiques et vidéos.

Appuyez sur les boutons en rythme avec la musique pour faire correspondre les déclencheurs qui se déplacent à travers l’écran sur 3 types de scènes différentes. Avec des commandes faciles à apprendre et quatre niveaux de difficulté différents, tout le monde peut s’amuser immédiatement.