Des graphismes en HD, un système de combat amélioré et une bande originale réarrangée dévoilés dans un nouveau traile.

Paris, le 17 novembre 2022 – SQUARE ENIX® a dévoilé un nouveau trailer de CRISIS CORE™ –FINAL FANTASY® VII– REUNION. Cette bande-annonce détaille en quoi la version entièrement modernisée du préquel culte de FINAL FANTASY VII sera bien plus qu’un simple remaster.

L’histoire de CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION commence sept ans avant les événements de FINAL FANTASY VII, et suit Zack Fair, un jeune SOLDAT de la Shinra. Au fil de son aventure, il lève le voile sur les sinistres secrets des expériences de la Shinra, et les monstres qu’elles engendrent.

Quinze ans après la sortie du jeu d’origine, à l’époque en exclusivité sur la PlayStation® Portable, CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION propose des graphismes en HD intégralement remaniés, une bande originale réarrangée, des dialogues doublés en anglais et en japonais, et un système de combat amélioré.

SQUARE ENIX a par ailleurs dévoilé une infographie détaillant la résolution et la fréquence d’image de chaque version de CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION : 4K éclatante sur PS5 et Xbox Series X (soit environ 63 fois plus de pixels que sur PSP !) et jusqu’à 120 images par seconde sur PC pour une expérience de jeu encore plus fluide. Les configurations requises pour PC sont disponibles sur la page Steam officielle du jeu.

Le producteur exécutif Yoshinori Kitase a déclaré : « Ce jeu est bien plus qu’un simple remaster, il transcende les générations et les plateformes. Nous sommes extrêmement fiers de toutes les améliorations que l’équipe de développement a pu inclure dans CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION ». De plus amples informations sur les améliorations techniques sont disponibles dans une nouvelle FAQ créée par les développeurs du jeu.

CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION sera disponible sur les consoles PlayStation®5 (PS5™), PlayStation®4 (PS4™), Xbox Series X|S, Xbox One, et Nintendo Switch™, ainsi que sur PC, le 13 décembre 2022.

Les précommandes du jeu sont ouvertes ici.

La figurine articulée de Zack, normalement disponible uniquement avec l’Édition Collector japonaise du jeu, est par ailleurs vendue en exclusivité sur la boutique SQUARE ENIX. La figurine articulée Zack Fair SOLDAT 2e classe – CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION – Play Arts Kai est disponible en précommande ici.