Paris, le 17 novembre 2022 –Microids est heureux de vous annoncer que l’extension gratuite Le Monde Caché de Marsupilami : Le Secret du Sarcophage est désormais disponible. Découvrez sans plus tarder la bande-annonce de lancement du jeu .

Vos trois Marsupilamis préférés reviennent pour bondir sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC et pour la première fois sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Explorez les 26 niveaux des mondes originaux et découvrez-en 10 nouveaux dans un univers rempli de dinosaures ! Les joueurs les plus aguerris pourront toujours s’essayer au mode Chrono, mais aussi se dépasser dans un tout nouveau mode Cataclysme. Affrontez de nouveaux ennemis aux crocs acérés et partez à la recherche des éléments cachés non fossilisés afin de débloquer tous les succès !

À propos de Marsupilami : Le Secret du Sarcophage :

Punch, Twister et Hope sont trois Marsupilamis qui mènent une vie paisible en Palombie. Alors que les trois compères ouvrent un sarcophage maudit en jouant avec des débris sur une plage, ils libèrent par erreur un mystérieux fantôme qui jette une terrible malédiction sur tous les animaux. Heureusement pour eux, les Marsupilamis sont immunisés. Nos trois héros vont devoir partir à l’aventure et ainsi chasser le fantôme afin de conjurer le sort. Mais attention, un monde oublié depuis bien longtemps a refait surface, et va bouleverser leur voyage…

Inspiré de la célèbre bande dessinée Marsupilami de Franquin, ce jeu de plateforme en 2.5D proposera aux joueurs de se plonger dans de nouveaux niveaux grâce aux différents Marsupilamis. Comme toujours, vous pourrez utiliser la queue de votre Marsupilami favori pour attaquer vos ennemis, vous accrocher à des anneaux ou encore vous déplacer à toute vitesse ! Bondissez de niveaux en niveaux et redécouvrez le monde merveilleux des Marsupilamis avec son idyllique ville côtière, sa célèbre jungle palombienne, son mystérieux temple perdu, et partez à la découverte de son monde oublié, un monde aux accents jurassiques suspendu dans le temps.

Le Marsupilami est un animal imaginaire créé par André Franquin pour la série de bandes dessinées « Spirou et Fantasio ». Une série d’albums entièrement dédiée à ce personnage est éditée par Dupuis. 33 albums sont actuellement disponibles.

L’extension Le Monde Caché de Marsupilami : Le Secret du Sarcophage est désormais disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC et pour la première fois sur PlayStation 5 et Xbox Series.

Caractéristiques du jeu :

Titre : Marsupilami : Le Secret du Sarcophage

Genre : Plates-formes

Plateformes : Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One et PC

Développeur : Ocellus Studio

Editeur : Microids

Texte : Français, anglais, italien, allemand et espagnol