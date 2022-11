Prenons quelques minutes pour nous plonger une vingtaine d’années en arrière… nous sommes aux portes de l’an 2000, avec nos craintes apocalyptiques et autres bugs généralisés. Tandis que les plus grands regardent avec quelques appréhensions vers cet avenir fébrile, les plus jeunes et leurs aînés optimistes se sont déjà tournés vers une licence qui n’a pas fini de faire parler d’elle (contrairement au bug de l’an 2000 !). De charmantes bestioles aussi attachantes que charismatiques s’élancent à l’assaut du Game Boy estampillé Nintendo. Les amateurs n’ont alors plus qu’un seul objectif : devenir le meilleur dresseur de Pokemon, tout en chantant sans relâche cette ritournelle indémodable « Un jour je serai le meilleur dresseur… je me battrai sans répit ! ».

Effectivement, du répit, il y en aura bien peu. Difficile aujourd’hui de passer à côté de la déferlante Pokemon, quel que soit le domaine (jusqu’à la housse de couette s’il vous plaît !), la recette parvient toujours à faire saliver les dresseurs, qui malgré les années, ne se lassent pas de cette aventure aux côtés de bestioles plus ou moins disciplinées.

Retour en 2022. La franchise Pokemon souffle ses 26 bougies et profite de l’occasion du Pokemon Presents pour révéler l’arrivée d’un petit nouveau, ou plutôt de deux petits nouveaux, comme à l’accoutumée : Pokemon Violet et Pokemon Écarlate. Depuis, les rumeurs et les attentes pleuvent sur la toile, sur les réseaux, dans les cours de récréation et lors des pauses café ! Le moment est enfin venu… nous avons pu nous plonger dans cette nouvelle épopée et vous révélons sans plus tarder si la recette est toujours aussi savoureuse qu’à l’époque… Envolons nous dès à présent pour la région de Paldéa, territoire de notre grande aventure !

Le meilleur dresseur ? C’est toujours moi !

Avant de débuter, il va falloir décider de la frimousse qui sera votre tout au long de l’aventure ! Quatre garçons et quatre filles sont présélectionnés, avec des bouilles similaires pour le moment. Néanmoins, point d’inquiétude, les personnalisations arrivent juste après et bientôt vous pourrez faire de cette entité encore sans âme, votre petit vous, prêt à découvrir le monde afin de devenir le meilleur des meilleurs. Le visage, la coupe et la couleur de cheveux… tout y passe. Ne reste alors plus qu’à sélectionner le nom d’artiste, et que l’aventure commence !

Selon votre choix de support, l’arrivée sera sensiblement distincte. Il faut savoir que notre test est réalisé sur la version Violet du jeu. Ainsi, après une mignonne cinématique pour nous mettre dans le bain, nous découvrons en images cette fameuse école privée « L’Académie Raisin ». Cette dernière prône des valeurs traditionnelles et tient comme devise « Valoriser l’individualité pour bâtir le futur ». Tel un spot publicitaire, l’Académie est présentée avec de bons arguments et une réalisation haute en couleurs. Retenez simplement le message essentiel : chaque individu trouvera sa place dans l’école, ses points forts seront en avant et utiles à tous, chacun est invité à déployer toute son énergie dans les arts qu’il préfère. Une jolie façon de voir ce monde qui nous séduit déjà… Additionner les forces individuelles pour devenir plus grands tous ensemble, voilà une nouvelle épopée qui s’annonce de bonne augure et pleine d’humanité.

Cette grande aventure débute bien sagement dans une vaste et chaleureuse maison. Accompagnée de votre douce maman, vous faites les derniers préparatifs en vue de votre admission dans la prestigieuse école. Rapidement, le proviseur de l’établissement viendra toquer à votre porte afin de finaliser votre inscription. Soulignons le démarrage de l’aventure particulièrement bien réalisé, avec des symboles de la firme Nintendo toujours au cœur de votre aventure. La Switch trône avec élégance sur le meuble TV et quelques livres et autres posters décorent votre chambre dans une atmosphère « Pokémonienne » qui n’est pas sans nous déplaire… Prenez le temps de découvrir chaque détail. Notre découverte curieuse permettra aussi de mettre déjà en avant quelques légers bugs graphiques, notamment dans les marches d’escalier qui ont tendance à avaler nos souliers. Tatillons, nous le sommes toujours.

Une fois les documents administratifs bouclés, vient le (grand) moment du choix de votre starter. Le starter, c’est un peu comme le porte bonheur de l’aventure, un grigri qui a tendance à s’agripper au joueur tout en lui offrant un partenaire de plus en plus compétent. En bref : votre tout premier Pokemon de l’aventure. La grande majorité d’entre vous connaît assurément d’ores et déjà ces Pokemon starters. Nous laisserons leurs noms sous silence pour préserver la surprise des rares joueurs qui les découvriraient encore. Mais soulignons qu’il vous faudra choisir par l’intermédiaire de ce Pokemon un type. Petit rappel des faits pour ceux qui rejoignent l’aventure lors de cette expérience. Pour tous les vieux de la vielle, hop sautez directement le paragraphe suivant !

Rappel : le feu ça brûle et l’eau… ça mouille !

Le monde de Pokemon regorge de ces petites bestioles. Chacune dispose néanmoins d’une personnalité qui lui est propre mais aussi d’un type spécifique permettant de le ranger dans une catégorie définie. Prenons pour exemple le type Feu (Salamèche, ça vous dit quelque chose ?). Les Pokemon de ce type seront particulièrement forts contre les Pokemon de type Glace (entres autres…). Certes, un feu de camp à côté d’un glaçon, l’affaire n’est pas bonne pour le glaçon ! En revanche, notre Pokemon Feu sera bien faiblard face à un individu de type Eau ! Un seau d’eau sur la trombine du feu de camp et le voilà parti en fumée !

De nombreux types existent au sein des aventures Pokemon et de multiples bestioles en possèdent même plusieurs ! L’une des compétences nécessaires à la parfaite maîtrise du jeu consiste à parfaitement connaître les types des Pokemon, leurs forces, leurs faiblesses, leurs résistances et leurs vulnérabilités.

En effet, un dresseur a le plus souvent un double objectif : attraper tous les Pokemon (le fameux « attrapez les tous !»), mais aussi devenir le meilleur dresseur. Pour y parvenir, il lui est indispensable d’effectuer de (très) nombreux combats afin d’être de plus en plus expérimenté, de plus en plus fort. La licence met en avant les combats entre Pokemon, tels des duels, sans jamais promouvoir la violence entre dresseurs. Une ligne de conduite qui a très probablement aidé à faire accepter cette licence dans de nombreuses familles.

Les grandes lignes désormais connues de tous, il est temps de revenir sur notre opus du jour, Pokemon Violet !

C’est en combattant que l’on devient un bon combattant

Vêtu de notre uniforme et suivi de près par notre acolyte (de feu, pour tout vous dire !), nous passons nettement moins inaperçu. La déléguée des élèves de l’Académie, Menzi, vient ainsi rapidement nous tapoter sur l’épaule, et nous proposer un combat. L’occasion est trop belle… il s’agit sans mal de votre premier tutoriel de combat du jeu. Les amateurs retrouveront rapidement leurs marques, les nouveaux seront vite dans le bain ! Menzi deviendra un des fils rouges de l’aventure et vous ne manquerez pas de la retrouver à maintes reprises tout au long de votre progression.

Les combats se décomposent comme à l’accoutumée en différentes phases. Chaque dresseur envoie dans un premier temps son Pokemon sur le champ de bataille. Vous vous souvenez des types, tout ça, tout ça… eh bien, c’est le moment de faire le bon choix ! Un menu sur la droite permet de choisir la prochaine action à réaliser : l’attaque, l’usage d’un objet, le changement de Pokemon ou encore la fuite (considérez alors que le combat est un échec !). Les trois derniers aspects parlent d’eux-mêmes (bien que la fuite ne soit absolument pas garantie), intéressons-nous plutôt à l’attaque : incontestablement le choix récurrent.

Plusieurs attaques (appelées Capacités) sont alors disponibles. Le type de ces dernières est disponible juste à côté sous la forme d’un pictogramme afin d’aider les joueurs novices à se sentir plus à l’aise (et les anciens à découvrir les Pokemon endémiques du jeu !). Chaque capacité dispose d’un nombre limité d’essais, un nombre suffisamment élevé néanmoins pour vous dépatouiller de la très grande majorité des combats. Une fois l’attaque choisie, le Pokemon la déploie et les effets sur la barre de vie de l’adversaire sont aussitôt visibles. Pour vaincre votre adversaire, il convient alors de réduire à néant toutes les barres de vie de l’ensemble de ses Pokemon. Bien entendu, un regard attentif est à porter sur vos propres créatures qui ne doivent pas non plus rester sur le carreau… Sinon, ce sera vous le grand perdant !

Tout cela pourrait s’arrêter là… mais une petite nouveauté vient s’immiscer dans les combats de ces deux opus : l’orbe de Téracristal. Ce dernier referme un grand pouvoir que vous pourrez découvrir aux prémices de l’aventure : la téracristallisation. Une fois l’orbe chargé, le Pokemon sélectionné prend alors le type du Téracristal, les capacités de ce type deviennent alors beaucoup plus puissantes ! Néanmoins, la stratégie reste toujours de rigueur puisqu’une fois utilisée, il est nécessaire de recharger l’orbe dans un centre Pokemon. Entendez par là qu’il n’est pas forcément bien utile d’utiliser la Téracristallisation pour combattre un Pokemon lambda…

Pokemon conserve néanmoins toujours son aura bon enfant, et les Pokemon ne meurent pas vraiment, même avec une barre de vie vide ! Si vos bestioles ne sont pas bien en forme, il suffit de les amener dans un centre Pokemon afin qu’elles retrouvent toute leur vivacité. Ces sessions dans les centres sont totalement gratuites et peuvent être aussi souvent que nécessaires. Traduction : vous allez faire de sacrés allers/retours dans les multiples centres de la carte !

Cette mise en bouche faite auprès de Menzi, vous allez désormais pouvoir découvrir quelques prémices de l’aventure, avec une petite chasse de Pokemon sauvage. Ainsi, se dévoile l’autre stratégie des dresseurs…

Les Pokemon sauvages sont partout ! Ou presque. Sur terre, dans l’eau, dans les airs, au sommet des montagnes… Tous les environnements sont propices aux belles rencontres. Visibles autour de vous (et non camouflés dans les hautes herbes comme jadis), il est alors facile de choisir quelle bestiole combattre et qui laisser tranquille. La récolte est ainsi rapide et jouissive. Emportez toujours avec vous suffisamment de Poké Balls (réparties en multiples catégories pour des captures toujours plus stratégiques) et enfermez-y les Pokemon ! Comme toujours, il est préférable d’affaiblir au maximum le Pokemon avant de tenter de le capturer. En revanche, si ce n’est le choix de la Ball, aucune manipulation n’est nécessaire à la capture. Croisez simplement les doigts… et dégainez votre sac de Balls !

Chaque Pokemon collecté viendra compléter votre Pokédex : l’illustre recueil de tous les Pokemon. Ce dernier se présente alors comme une bibliothèque, chaque Pokemon équivaut à un livre. Le rendu est particulièrement réussi, avec une collecte très satisfaisante afin d’avoir toute la collection. Chaque tranche de livre met en avant le Pokemon et comporte en son sein quelques explications sur ce dernier. Une réussite !

Par ailleurs, les dresseurs seront heureux d’apprendre qu’il est possible de localiser relativement précisément la présence d’un ou de plusieurs Pokemon. En effet, la carte à disposition n’est pas sans information capitale, avec notamment une boussole bien pratique pour se diriger, mais aussi et surtout, la direction de l’objectif sans oublier les espèces de Pokemon en présence dans les parages ! Ainsi, quelques tours de terrain devraient vous aider à trouver toutes les bestioles manquantes de votre Pokédex. Cela peut paraître anecdotique mais après avoir parcouru pendant plusieurs dizaines d’heures le territoire, il est appréciable de savoir que LE Pokemon manquant à l’appel est bel et bien dans le coin… Tout en sachant qu’un Pokemon monture est disponible peu de temps après le démarrage de l’aventure, vous avez de quoi vous détendre !

Ce n’est qu’après toutes cette phase de découverte que vous pourrez enfin vous rendre à l’Académie. Nous en aurions presque oublié notre statut d’étudiant, déjà pleinement dans le tourbillon des dresseurs !

L’école de la vie

Qui dit école… dit cours. Alors oui les amis, il va falloir reprendre sa trousse, tailler ses crayons et ne pas omettre de glisser une gomme et une règle dans son sac… Cette académie endosse parfaitement son rôle et offre à tous les dresseurs en herbe des cours centrés sur la fonction de dresseur. Oui, nous aussi nous étions un peu perplexes au début.

L’Académie est grande et pourvue de nombreuses salles. Afin de faciliter les déplacements internes, il est possible de sélectionner directement les salles où il convient de se rendre pour faire avancer l’histoire et le joueur y est rapidement téléporté. La salle des profs, la cafétéria… très classique tout ça ! Les cours, quant à eux, vous demanderont un brin de jugeote. Êtes-vous plutôt un as de la biologie ? Plutôt un matheux ? Pour chacune des matières, quelques notions sont abordées au cours de la leçon, puis vient le temps de l’interrogation (si, si !). A vous de sélectionner les bonnes réponses, plusieurs leçons sont disponibles pour une seule et même matière.

Après une grosse dizaine d’heures de jeu, nous nous sommes amusés à retourner de notre plein gré sur les bancs de l’école. Verdict ? Retournez donc y faire un tour, les nouveautés y sont multiples et vous pourriez bien être surpris !

Si cette Académie peut faire sourire, la prise en main parfaite d’un titre aussi copieux que Pokemon demande une bonne connaissance de son environnement et nous ne pouvons que féliciter la bonne idée des développeurs qui sont parvenus à rendre très accessible le soft, y compris pour les grands novices. Ainsi, chacun est libre d’y trouver les connaissances nécessaires pour parfaire sa maîtrise du sujet. Quant aux plus impatients, ils seront bientôt tous aussi à même de faire leurs propres expériences…

En effet, dans le cadre du projet extrascolaire de cette année, une immense chasse au trésor est organisée. Si de prime abord chacun s’attend à se mettre en quête d’un coffre aussi volumineux qu’une tripotée de Ronflex, il en sera tout autrement… En effet, le soft joue sur la quête identitaire, la bonne compréhension de son soi intérieur, de ses compétences, de ses qualités et sans doute aussi de ses lacunes et de ses faiblesses qui font face aux points forts de chaque individu. Nous avons été particulièrement séduits par cet aspect du jeu qui semble vouloir souligner à chacun l’importance de croire en soi, de se donner une chance, que nous avons tous en nous un trésor à découvrir. Et comme tout trésor, le plaisir sera autant dans son acquisition que dans le chemin parcouru pour l’atteindre.

La chasse au trésor

C’est le grand jour ! La grande chasse au trésor peut débuter et chaque élève est fier d’y participer en arborant l’uniforme de l’école.

L’une des forces identitaires de Pokemon Violet (et de Pokemon Écarlate) réside dans sa capacité à laisser le joueur libre de ses actions. En effet, il vous est parfaitement possible d’orienter votre aventure sur la volonté de devenir un maître Pokemon et vous confronter aux meilleurs dresseurs : les arènes seront le siège de vos multiples victoires et gains de badges. Soulignons tout de même que ces arènes mettent en scène quelques jeux préambules dont l’intérêt est parfois assez limité. Néanmoins, ces courts passages n’occuperont que quelques minutes de votre partie et restent finalement assez anecdotiques face à toutes vos autres activités. Le joueur peut aussi faire le choix de se focaliser sur la rencontre de Pokemon particulièrement belliqueux ou encore combattre les boss des repères de la Team Star. Nous reviendrons sur ces loustics. Les possibilités sont multiples et chacun choisira son chemin.

Cette grande chasse au trésor offre l’opportunité de fouiner de fond en comble Paldéa. Si les premières heures peuvent sembler un peu rigides, le joueur pourra bientôt faire usage d’une monture. Au fil de la progression dans le jeu, il sera ainsi de plus en plus aisé de se déplacer malgré les éléments. Par ailleurs, un système de téléportation est disponible afin de permettre des voyages très rapides d’une zone à une autre, à partir du moment où le joueur l’a déjà visitée au moins une fois. C’est un grand soulagement lorsque l’on découvre l’étendue de la carte et les nombreux allers/retours nécessaires notamment pour soigner notre équipe de choc ! Par ailleurs, ces haltes seront aussi vos aires de repos tandis que tous votre équipe de Pokemon aura été mise au tapis.

Et ce n’est pas tout ! Une (très appréciable !) boutique est aussi disponible dans les nombreux centres Pokemon disséminés sur la carte. Cette dernière dispose des indispensables dont vous aurez sans cesse besoin de refaire le plein… des Poké Balls, mais aussi de quoi soigner vos petits protégés, aussi bien leurs points de vie que leurs multiples altérations d’états. Franchement, un Pokemon qui s’endort en plein combat, ça rend fou ! N’hésitez donc pas à remplir vos poches de tout le nécessaire pour vous sortir de n’importe quelle situation inconfortable.

Enfin, les centres Pokemon arborent aussi une zone dédiée aux capsules techniques (CT). Ces capsules sont des objets d’une grande importance dans l’aventure puisqu’ils permettent d’apprendre de nouvelles capacités. Moyennant une monnaie d’échange disponible au gré des combats, et de multiples babioles que les Pokemon laissent tomber derrière eux, vous pourrez ainsi en acquérir de nouvelles et sélectionner les Pokemon dignes de les recevoir. Avec une certaine concordance tout de même !

Bien que le joueur soit souvent seul avec sa console, Pokemon n’en reste pas moins un jeu communautaire, et cet aspect s’avère être de plus en plus en avant au fil des opus. A ce titre, les centres Pokemon sont aussi le siège du Club Union, permettant de se connecter à d’autres dresseurs et ainsi recruter de nouveaux comparses d’aventure, ou encore réaliser quelques échanges intéressants. Par ailleurs, sachez que le jeu offre la possibilité aux joueurs de croiser leurs aventures : jusqu’à 4 joueurs ! Les limites de ce test ne nous ont malheureusement pas permis de tester cet aspect du jeu mais nous avons hâte de vous rencontrer en ligne !

Sachez néanmoins que les Raids occupent une certaine place dans le jeu et qu’ils sont accessibles en solo ou à plusieurs. Il y a comme une odeur de Pokemon Go dans l’air vous ne trouvez pas ? Ces Raids seront l’occasion pour les joueurs de se confronter à un Pokemon sous l’effet d’une téracristallisation. Il sera alors nécessaire de mutualiser ses efforts afin de sortir ensemble victorieux du combat. Fait assez marquant : le combat de Raid s’effectue en temps réel et non au tour par tour. Le rendu général peut être un peu surprenant de prime abord, mais au final, il est assez jouissif de se plonger rapidement au cœur du combat. Encouragez votre équipe, soignez-les mais surtout ne perdez pas une seconde ! En effet, ces combats audacieux se réalisent pendant un temps imparti, un temps conséquent qui ne devrait pas vous poser trop de difficultés si vous êtes parfaitement préparés. Une fois vaincu, les dresseurs sont invités à capturer le Pokemon, s’ils le souhaitent. Ces Raids peuvent parfaitement être réalisés sans ami à proximité ou en ligne puisque la machine se charge alors de mettre à vos côtés d’autres dresseurs virtuels. Ces derniers seront globalement de qualité et permettront de rendre le combat nettement plus accessible. Ensemble, nous allons toujours plus loin.

Si les centres Pokemon occupent une place importante dans le quotidien d’un dresseur, la vie communautaire virtuelle n’est pas en reste. Alors, certes, il n’est pas question de trouver l’âme sœur et de lui conter fleurette, mais de nombreux habitants seront néanmoins heureux de pouvoir discuter avec vous, mais aussi et surtout, de vous aider dans vos différentes tâches en vous proposant de très nombreux mets à déguster afin de devenir de plus en plus costaud.

Qu’il s’agisse de sandwichs, de glaces, ou encore de cafés et bien d’autres petites douceurs, les différents marchands ne manquent pas dans le jeu et seront des soutiens conséquents pour qui s’intéresse de près ou de loin aux statistiques. Ainsi, si vous lorgnez sur un sandwich à la confiture, ce dernier pourrait bien vous donner quelques avantages notamment pour la capture de Pokemon de type Psy. Il faudra alors mettre la main au porte-monnaie. Tout de même ! A moins que vous ne souhaitiez changer de coupe ou acheter de nouvelles chaussettes (hahaha) ?

Le soft va jusqu’à proposer la mise en place de mystérieux pique-niques avec vos petits Pokemon. Il convient alors simplement de trouver un terrain adéquat (suffisamment plat pour y dresser votre table et suffisamment grand pour réunir autour de vous tous vos petits compagnons). La mise en scène est alors particulièrement adorable. C’est l’occasion de jouer avec vos Pokemon, de prendre le temps de les dorloter, et même de les toiletter ! Derrière toute cette mignonnerie se cache un astucieux procédé pour renforcer les liens que vous entretenez avec vos Pokemon. Tout cela reste encore assez anecdotique et il est fort probable que cet aspect du jeu n’attire que les plus jeunes, mais à nouveau, Pokemon s’adresse à tout le monde.

En revanche, un attrait bien spécifique des pique-niques pourrait bien aider quiconque dans l’aventure : la confection de sandwichs, seul ou avec vos amis (humains !). Il convient alors de disposer les ingrédients entre deux tranches de pain, le tout avec une certaine minutie puisque les ingrédients peuvent tomber et dès lors gâcher la recette. Une fois engloutis, ces sandwichs confèrent une « Aura Gustative » aux Pokemon. Le joueur est libre de suivre des recettes d’ores et déjà connues, ou bien de laisser libre cours à sa créativité pour confectionner les mets de son choix… Les recettes sont résumées dans le mode dédié, avec les ingrédients nécessaires à leurs confections mais aussi leurs auras associées. Une note est ensuite attribuée à votre œuvre… Petite lacune : nous aurions apprécié pouvoir utiliser le mode tactile dans le cadre de la confection de ces sandwichs plutôt que de faire usage des joysticks pour symboliser notre main.

La personnalisation du set de pique-nique est par ailleurs possible : la nappe, la bouteille, les tasses… peuvent être modulées selon vos désirs. C’est mignon, c’est mignon… Allez, revenons à nos vendeurs officiels des villes.

De nombreuses boutiques se résumeront à des devantures où une simple entrée vous dévoilera les produits disponibles. Cela peut surprendre au début et puis le joueur s’y fait très vite : allons droit à l’essentiel, l’achat ! Aussi, la qualité graphique des différents plats n’a pas à rougir du manque de structure à proprement parler… Tout cela reste globalement plaisant à l’œil.

Cet argent ne sera pas si facile à gagner et nous ne saurons que trop vous conseiller de ne pas dépenser à tort et à travers. La stratégie la plus rapide pour en accumuler un maximum consiste à multiplier les combats avec les dresseurs qui rodent un peu partout sur le territoire. Si les aventures passées ont pu vous rendre méfiants quant à ces derniers, dont les combats se déclenchaient sans prévenir, il en est tout autrement dans cet opus ! Il est en effet nécessaire de faire un brin de causette pour déclencher le combat. Un détail conséquent puisqu’il vous est ainsi possible d’esquiver les combats lorsque le moment vous semble inapproprié. Une fois le combat réalisé, et votre grade de vainqueur sans équivoque (n’est-ce pas ?), vous remporterez une coquette somme d’argent et toujours de l’expérience pour vos Pokemon. Cette expérience sera d’autant plus importante pour ceux que vous avez envoyés combattre, tandis que votre équipe entière cumulera malgré tout quelques points d’expérience sans même avoir levé le petit orteil.

Votre besace ne peut contenir que 6 Pokemon, mais n’ayez crainte ! Votre stockage central est bien plus vaste et vous serez libre d’attraper tous les Pokemon disponibles… Autant dire un sacré nombre ! De nombreuses surprises vous attendent, les grands amoureux de ces créatures seront incontestablement charmés par toutes ces nouvelles rencontres… Les nouveaux Pokemon d’aujourd’hui sont tous aussi charmants que ceux qui ont marqué notre enfance ! Nous avons même déjà notre chouchou…

La Team Roc… Star !

Admettez-le, les vilains méchants pas beaux de l’univers Pokemon sont attachants eux aussi. C’est donc sans grande surprise que nous avons découvert les tenants du titre dans cet opus : la Team Star. Le principe est toujours le même, des gugusses pas très fute-futes qui vous prennent pour cible avec un malin plaisir. Soulignons par ailleurs leur mise en scène toujours aussi drôle, avec une chorégraphie étoilée… d’une qualité déplorable mais tellement risible !

Cette folle équipe vous fera tourner gentiment en bourrique et ne manquera pas de vous présenter leurs chefs tandis que leurs sbires fileront de trouille ! La Team Star est divisée en 5 groupes et chacun de ces groupes dispose d’un repère. Vous l’avez compris, il vous revient la « lourde » tâche de les reprendre un à un afin de mettre le holà à cette petite foire, là sera votre objectif Stardust. Cette démarche sera par ailleurs différente de ce que vous avez été amené à faire jusque-là puisque vos Pokemon pourront combattre tranquillement en solo pendant que vous vous contenterez de les aiguiller et ils n’auront plus grand chose à faire. Une fois le ménage réalisé, vous pourrez pleinement vous frotter au chef du repère.

La possibilité de laisser son Pokemon flâner autour de soi est par ailleurs possible aussi sur la carte du monde, tandis que vous déambulez entre les hautes herbes et les hautes montagnes. Votre Pokemon en tête de liste peut ainsi parfaitement être sorti de sa Poké Ball et rester auprès de vous d’une simple pression de touche. Il sera dès lors capable de ramasser les objets aux alentours (et ils sont nombreux !) mais aussi combattre sans votre aide les bestioles. S’il en a la puissance, l’affaire est bonne… vous n’avez plus rien à faire ! Il est par ailleurs assez plaisant de regarder les combats se dérouler, comme si les Pokemon se crêpaient le chignon pour une histoire insoupçonnée ! Tout cela se déroule à vive allure et l’expérience peut ainsi être acquise pour tous les joueurs las de multiplier les combats simplement pour grimper dans les niveaux.

Par ailleurs, le joueur peut aussi simplement lancer une Ball sur le Pokemon sauvage afin de lancer le combat, et si possible, avec l’effet de surprise afin de prendre l’avantage. Néanmoins, il n’est guère possible d’attraper ainsi les bestioles. La phase de combat débute alors que votre Ball touche le malheureux.

Il fait bon vivre par ici…

Avec ces bestioles qui émergent de partout, dans un univers très coloré, difficile de ne pas tomber sous le charme de cette aventure. Chaque Pokemon semble détenir une véritable personnalité, certains donnent envie d’être dorlotés, tandis que d’autres resteront bien sagement dans leur Poké Ball ! Nous ne doutons pas que votre équipe comptera au moins une espèce qui ne sera là que parce que vous la trouvez mignonne… n’ayez pas honte, nous le faisons tous ! Hey, dites ! C’est lequel votre préféré ? Il y en a pour tous les goûts et nous avons trouvé les plus minuscules très drôles à faire les fanfarons tandis qu’ils sont à peine visibles dans les hautes herbes !

Ainsi, malgré quelques loupés dans les graphismes, comme énoncé au début de ce test avec des pieds qui se confondent avec des marches d’escalier, ou encore une caméra parfois capricieuse, l’ensemble de l’aventure est particulièrement belle, avec des décors dans les villes soignés. Pour celles et ceux qui prendront le temps d’observer un peu les environs, de nombreux petits détails sont à découvrir. Néanmoins, l’aventure comporte malgré tout un aliasing plus ou moins prononcé selon les séquences, avec un effet de brillance regrettable dont nous aurions préféré nous passer…

Les musiques et les mélodies sont du même acabit, avec quelques bruitages typiques de la série qu’il est toujours si bon de retrouver, notamment le bruit des Balls. Nous aurions aimé entendre un peu plus de sons émis par les Pokemon, comme dans la série, mais il est vrai que cela aurait probablement été un sacré bazar à l’oreille !

Les mélodies sont pour certaines parfaitement identifiables, tandis que d’autres viennent nous surprendre lors de combats ou lors des diverses surprises au fil du titre.

Si les surprises sont nombreuses, certaines démarches sont en revanche bien plus prévisibles et ce sera le véritable bémol que nous apporterons au soft, en sus de sa brillance graphique redondante. En effet, vous risquez de ne pas être trop pris au dépourvu quant à l’usage de la Téracristalisation et ne pourrez dès lors que mieux riposter…

Aussi, quelques lenteurs peuvent être soulignées, notamment lors de l’usage d’une Poké Ball. Il faudra aussi être patient lors du déroulement de certaines capacités, ou encore de la Téracristalisation. Les cinématiques peuvent certes être dissipées, mais le joueur risque alors de passer à côté d’importantes informations nécessaires à la bonne compréhension du titre.

Pokemon Violet (et Pokemon Écarlate) est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 60 euros environ. Une version boite est disponible au tarif de 45 euros en moyenne auprès des revendeurs habituels.

Le saviez-vous ?

En ce début d’année, un petit malin fan de la licence s’est penché sur le site officiel de Pokemon Écarlate et Pokemon Violet. Ce dernier aurait découvert des lignes de code probablement consacrées aux jeux et alors étiquetées sous le terme de « Titan ». Rapidement évincé par les initiales SV (pour Scarlet et Violet), il y a fort à parier que cette appellation était en vérité un nom de code afin d’éviter la moindre fuite quant aux noms des prochains titres de la série… à moins qu’il n’y ait d’autres surprises à découvrir encore…?

Conclusion 8.6 /10 Comme une envie de souligner un fait sincère : « Pokemon, nous vous aimons ! ». Malgré une base très similaire à celle bien connue des habitués de la licence, ces nouveaux opus parviennent à nous faire voyager dans un univers particulièrement addictif, avec toujours plus de Pokemon, toujours plus de dresseurs, toujours plus de défis. Le monde ouvert permet aux joueurs de garder une certaine liberté d'action, tout en s'attardant sur les activités qu'ils préfèrent : la capture ou le combat. De nombreuses et délicieuses surprises sont à découvrir, avec une mise en scène plus prononcée encore de l'aspect communautaire qui peut nous laisser imaginer une connexion intime avec Pokemon Go. Quelques désagréments graphiques sont malgré tout à déplorer, avec une brillance redondante... Le parcours reste globalement agréable et pourvu de couleurs chatoyantes. Répétons-le encore... « Pokemon, nous t'aimons ! ». LES PLUS Une nouvelle grande aventure avec tous les ingrédients phares de la série.

