Lesquin, le 17 novembre 2022 – Partez dès aujourd’hui à la rencontre du monde enchanteur de My Fantastic Ranch et prenez les rênes de ce jeu de gestion pour toute la famille. Développé par le studio français Piece of Cake et édité par NACON, il est disponible dès aujourd’hui sur Playstation®4 et 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo SwitchTM et PC.

My Fantastic Ranch vous invite à créer le Ranch de vos rêves. Grâce au système de gestion proposé en jeu adapté à toute la famille, amusez-vous à construire et à développer votre ranch comme vous le souhaitez grâce à 24 types de bâtiments et décorations et à 8 types de licornes et dragons ayant toutes leurs caractéristiques propres. Pour s’assurer de leur bien-être, il faut prendre en compte leurs besoins au quotidien mais également trouver les élèves qui sauront s’entendre avec elles, et créer ainsi des duos de chocs. A force d’entraînement, les meilleurs cavaliers pourront participer à des tournois et accéder au festival organisé par le Prince et la Princesse pour, peut-être faire de vous le meilleur dresseur du royaume.

Avec ses deux modes de jeu et sa direction artistique colorée basée sur le style Papercraft, My Fantastic Ranch s’adresse aux plus jeunes joueurs : l’occasion idéale pour découvrir les jeux de gestion dans un univers onirique peuplé de créatures toutes plus mignonnes les unes que les autres.

Principales caractéristiques de My Fantastic Ranch :

Un jeu de gestion mignon dans un monde enchanteur

Pour toute la famille, avec un gameplay accessible et sans violence

Une direction artistique colorée

24 types de bâtiments disponibles et 8 types différents de licornes et dragons

2 modes de jeu pour jouer selon ses envies : remplissez des missions dans le mode classique ou créez votre ranch librement dans le mode rêveur

My Fantastic Ranch est désormais disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo SwitchTM, Steam et Epic Game Store.