À l’occasion du Nintendo Direct Indie World de ce mois de novembre, notre attention s’est fortement portée sur un univers hors du commun, tout aussi relaxant qu’énigmatique. Mis en avant par des développeurs touchants et heureux à l’idée de nous faire partager un petit bout de leur création via la présentation vidéo, nous avons alors découvert un soft plein de tendresse, mené d’une main de maître par un chat tout aussi capricieux qu’attachant. Il n’en fallait pas davantage pour nous séduire…

Développé par Max Inferno et édité par Secret Mode, A Little to the Left n’a pas pour ambition de plonger le joueur dans une aventure rocambolesque avec une multitude de rebondissements. En effet, l’ambiance de ce jeu se veut relaxante et apaisante, et cela depuis l’écran d’ouverture au sein duquel nous retrouvons l’ombre d’un chat avec au premier plan un vase renversé, sous des couleurs pastel. Le ton est donné : dans un écrin de douceur, ce matou va nous en faire voir de toutes les couleurs !

La maniaco maniaquerie

Le jeu repose sur plus de 70 niveaux répartis en chapitres. Aucun texte, aucune indication, aucune information n’est disponible. L’intuition et le sens aigu du rangement du joueur sont exigés… si les premiers tableaux sont d’une très grande facilité, vous pourriez bien être complètement décontenancés sur certains niveaux particulièrement cocasses.

Certaines résolutions peuvent se montrer plus délicates que d’autres. Les développeurs ont ainsi mis au point un système d’indice très utile et permettant le plus souvent de trouver la solution au problème. Un joli jeu de gomme est ainsi mis en avant afin de révéler l’indice tout convoité… aucun point ou quelconque piécette à dépenser : si vous souhaitez demander un indice à tous les niveaux, libre à vous…

Chaque tableau donne lieu à un semblant de score symbolisé par des étoiles.

Le son tient une place importante : il est souvent révélateur du bon positionnement des différents objets. En effet, c’est du bout des doigts (ou bien les joysticks en mode dock mais nous vous déconseillons fortement cette façon de jouer, nettement moins confortable que le tactile) qu’il est possible de changer de place les objets, de les faire se tourner, de les remettre droit… chaque petite babiole du quotidien est présente, du simple crayon à papier, en passant par les outils du jardin ou de bricolage, sans oublier les accessoires de cuisine. Même les plantes et divers jeux de couleurs seront sur le devant de la scène, sans oublier une ribambelle de bouquins.

Une certaine redondance des tâches peut apparaître malgré de très bonnes idées qui parviennent globalement à se renouveler.

Si certains niveaux restent nébuleux même après avoir obtenu l’indice et validé le tableau, d’autres offrent au joueur une véritable satisfaction, chaque chose a une place et chaque chose à sa place. Lorsque tous les objets s’imbriquent parfaitement, lorsque le contenant est parfaitement cohérent avec son contenu, quel petit bonheur !

Chamboule tout le chat !

Ce petit bonheur inhérent au bon ordre des choses, sera mis à rude épreuve sous les pattes curieuses et amusées du chat qui rôde régulièrement dans les parages. Ce dernier viendra semer un brin de zizanie en bousculant tout ce qui est à sa portée. Ses petites pattes viennent de temps à autres bousculer l’ordre établi… mais rassurez-vous. Ce dernier ne se montre pas bien violent et ses quelques apparitions ne chamboulent pas franchement votre organisation pointilleuse.

Néanmoins, la présence de cette grosse boule de poils donne un petit air de fête au soft, et permet de sortir de sa bulle énigmatique (puisque oui, vous allez tout de même vous creuser un peu le ciboulot !). Ces petits interludes sont ainsi une bonne idée des développeurs et nous avons été notamment charmés par la fin du jeu.

Précision. Nous aimons bien les chats. Ça aide ?

Le soft offre deux modes de jeu au joueur : le traditionnel avec l’ensemble des énigmes et la possibilité de rejoindre le niveau de son choix, d’ores et déjà découvert. Ou bien un mode plus rapide, dit quotidien, au cours duquel il est possible de cumuler des badges par la résolution des énigmes, au fil des jours. Un petit bonus sympathique qui invite le joueur à revenir quotidiennement sur le soft.

Précise précision

Bien entendu, avec un tel sens du détail, il convient d’être très méticuleux dans vos gestes afin de poser parfaitement l’intégralité des objets sujets aux déplacements. Certaines manipulations peuvent être un peu agaçantes avec une réponse parfois légèrement hasardeuse du tactile. Mais dans la très grande majorité des cas, le concept fonctionne et puisqu’il n’y a pas de véritable pénalité, ces petits manquements ne sont pas gênants.

Par ailleurs, au-delà des indices, le joueur peut tout simplement passer le niveau… ainsi, si un tableau vous semble complètement farfelu, même après avoir dévoilé l’indice, rien ne vous empêche de passer à l’énigme suivante.

La zen zenitude

Dans son intégralité, le soft est tourné vers le calme et la détente. Certes, certaines énigmes peuvent rendre un peu « irritable » mais la musique, les couleurs, et finalement les indices et le manque de pénalité, sont autant d’atouts qui permettent sans mal de ranger le soft dans la catégorie des jeux de relaxation.

Les plus futés parviendront à faire le tour du jeu au bout de quelques heures. Le soft peut aussi être une parfaite occasion de passer une soirée détente avec des amis, où chacun tentera d’apporter sa contribution à la résolution des énigmes. Seul petit bémol, jouer sur l’écran de la télévision sera peu confortable.

A Little to the Left est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 15 euros environ.

Le saviez-vous ?

A Little to the Left tient peut-être son charme dans son inspiration très réelle et humaine… puisque les développeurs Anne Macmillan et Lukas Steinman (à l’origine du studio Max Inferno) racontent qu’ils se sont inspirés de leur quotidien auprès de leur chat Rookie, un brin remuant. Ainsi, nous imaginons fort bien l’un et l’autre tenter de remettre de l’ordre dans des papiers… tandis que Rookie vient jouer avec les feuilles et anéantir tout espoir de classement !