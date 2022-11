Garfield Lasagna Party est un party game sorti le 3 novembre 2022, édité par Microids et développé par Balio Studio. Microids n’est pas difficile à présenter, ils sont considérés comme les nouveaux Infogrames puisqu’ils obtiennent les licences de notre enfance telle qu’Astérix, Marsupilami ou les Schtroumfs. Balio Studio est l’un des principaux studios qui développe des jeux pour Microids depuis 2019. Balio Studio existe depuis 2009 et ils développent sur toutes les plateformes. Pour la Nintendo Switch, ils ont fait les Forts Boyard, le « remake » de Titeuf Mega Party, et encore récemment le Puy du Fou : La quête d’Excalibur.

Le chat flemmard bouge, ce n’est pas normal…

Étant un party game, Garfield Lasagna Party vous proposent des mini-jeux, plusieurs modes de jeux qui tournent autour de ces mini-jeux et c’est tout. À chaque mode de jeu, vous aurez le choix de sélectionner votre personnage, malheureusement votre choix se limitera à 4 personnages de la série Garfield, Arlène, Odie et Nermal. Vous aurez le mode principal avec le but d’obtenir le plus de lasagne qui est la nourriture préférée du chat roux, vous aurez aussi des pièces qui permettront d’acheter des objets pour vous aider à avancer ou à embêter l’adversaire. Pour parler des préréglages, vous pourrez faire une partie courte (10 tours), moyenne (16 tours), longue (24 tours), complète (32 tours). Faite attention si vous souhaitez arrêter votre partie, puisqu’elle ne sera pas sauvegardée pour plus tard et impossible de la terminer plus tard ou vous pouvez laisser votre console avec le jeu qui tourne ce qui n’est pas une solution… Vous serez sur un plateau où vous lancerez un dé allant de 3 à 7 (sauf si vous avez un dé spécial) à chaque début de tour pour avancer jusqu’à une case avec un effet spécial. Après votre lancé de dé, vos adversaires et vous-même pourraient choisir d’utiliser un objet pour ralentir le joueur lançant le dé ou un bonus sur le dé lancé par le lanceur de dé actuel, sinon vous pouvez aussi vous abstenir.

Les objets ne sont pas nombreux, 4 objets bonus pour le lanceur (relancer le dé, protéger votre lancé des malus, etc.) et 4 objets malus (Supprimer l’effet de la case atteint, retirer des points de mouvement au lanceur, etc.) utilisable par les adversaires attendant leurs tours. Les objets seront obtenus en atteignant la case magasin en les achetant ou en obtenant une carte chance qui vous la donnera aléatoirement.Après toutes ces péripéties, vous serez dans la jungle et vous avancerez jusqu’à atteindre une case avec un effet plus ou moins avantageux. Il y a un total de 16 cases différentes, les différents effets se rapprochent plus d’un Monopoli que d’un Mario Party et il n’y qu’une seule carte existante donc vous connaîtrez le plateau comme vos poches. Vous n’aurez pas la liste entière des cases ici, sachez qu’elles peuvent avoir une influence sur votre dé, vous donner des objets, vous faire avancer ou reculer des cases et bien d’autres. Quand le tour de tous les joueurs est terminé, vous aurez un mini-jeu qui se lancera, il sera extrêmement significatif puisqu’il permet d’obtenir les précieuses lasagnes. Le gagnant du mini-jeux obtiendra 5 lasagnes 0 pièce, 2ème 3 lasagnes 1 pièce, 3ème 2 lasagnes 1 pièces et 4ème 1 lasagne 2 pièces, gagner les mini-jeux est extrêmement important. Après le nombre de tours passé, vous aurez le podium avec une animation identique que lorsque vous gagnez un mini-jeu et vous retournerez au menu principal.

Des mini-jeux à gogo

Vous aurez 2 autres modes de jeux où vous ferez uniquement des mini-jeux qui sont les « Défis des lasagnes » et « Tour du monde des lasagnes ». Pour « Tour du monde des lasagnes », il s’agit de l’enchaînement de plusieurs mini-jeux choisi aléatoirement (allant de 2, 8, 16, 32 mini-jeux au choix) et « Défi des lasagnes » permet de choisir librement tous les mini-jeux disponibles. Vous avez un total de 32 mini-jeux disponibles, la majorité est vraiment sympathique avec des bonnes idées et d’autres ne sont pas incroyable. Les règles générales des mini-jeux sont que tant que tout le monde n’a pas fini, vous continuez à jouer, donc presque tous les mini-jeux sont longs pour rien… Un autre souci à noter est le contrôle des mini-jeux à la 3e personne où les contrôles se rapproche des « tanks contrôles » telle un Resident Evil sur PS1 ce qui n’est vraiment pas pratique pour se déplacer.

Des graphismes sympas sur un fond sonore qu’on oublie

Le jeu tourne bien, il n’y aucun lag à reporter et graphiquement, c’est bien. En revanche, les animations ne sont pas toujours très bien exécutées avec un peu de pop-in et certaines animations qui sont un peu ratées. Tout de même, votre expérience de jeu ne sera pas gâchée. Les musiques sont, honnêtement, passables certes ce n’est pas mauvais et on ne va pas crier de douleur en les entendants, mais il n’y qu’une musique en mode plateau et 1 ou 2 musiques en mini-jeux qui sont différentes ce qui laisse une ambiance assez pauvre. Le sound-design est passable, il n’est pas explosif ou satisfaisant juste ils feront les bruitages nécessaires.

2h le jeu vidéo Garfield fait des siestes tellement longues que ça dure pendant plusieurs jours, mois, et même année pourtant vous vous lasserez assez rapidement de la « Lasagna Party ». Avec seulement 32 mini-jeux, une seule carte disponible, 4 personnages au total et 3 modes jeux dont 2 d’entre eux pourrait n’en être qu’un vous fera quelques parties puis vous retournerez sur un autre party game. Vous n’aurez rien à débloquer, rien à faire qui vous ferez avancer dans « l’histoire » telle un Mario party avec des ordinateurs assez débile, rien ne vous retiendra bien longtemps. D’ailleurs oublié l’idée de jouer en ligne vu que le jeu est uniquement en local, déjà que le contenu n’est pas large alors pas de jeu en ligne ne va pas l’aider à subsister.

Conclusion 4.8 /10 Garfield Lasagna Party a des mini-jeux fort sympathique, malheureusement, il n’a pas les modes de jeux pour vous convaincre d’y jouer plus de 2h. Le gameplay est assez solide avec ses mini-jeux malgré quelques contrôles discutables, mais les modes de jeux sont vraiment sous-exploités qui ferait presque perdre l’intérêt d’y jouer. Les graphismes sont plutôt propres, ce n’est quand même pas fabuleux, en revanche, les animations ne sont pas toujours très bien réalisées avec un peu de pop in. Les musiques sont vraiment oubliables, aucune ne rappelle le dessin animé et elles ne sont pas tellement pas marquantes que vous douterez qu’il y ait plusieurs musiques dans le jeu. Finalement, Garfield Lasagna Party ne va pas détrôner Mario Party de la Switch principalement par un manque de contenu, si le jeu avait plusieurs de mini-jeux, plus de mode de jeu, un mode en ligne et plus de personnages, il serait vraiment pas mal. LES PLUS Les mini-jeux sont vraiment fun

Vous ne pouvez pas quitter la partie en mode plateau, parce que ça ne sauvegarde pas

