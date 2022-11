Alors qu’on attend toujours des nouvelles d’Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp repoussé au dernier moment à cause de la guerre en Ukraine. Lavabird développe actuellement Warside, un nouveau jeu de tactique au tour par tour. Sa sortie est prévue pour l’automne 2023 sur Nintendo Switch.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran ci-dessus, Warside s’inspire fortement d’Advance Wars.

Warside propose une campagne narrative comprenant plus de trente missions, douze commandants dotés de compétences passives et de pouvoirs de combat uniques, et plus de vingt types d’unités. Le jeu proposera différents types de missions, notamment d’escorte, de sauvetage, d’infiltration, etc. Il est même prévu de mettre en place un système de jeu multijoueur local et en ligne.