Pokémon Écarlate et Violet est le dernier jeu vidéo à avoir enregistré des ventes de lancement considérables au Royaume-Uni.

Il s’agit du plus grand lancement de jeux en boîte de l’année, avec des ventes en semaine d’ouverture en hausse de 4 % par rapport à FIFA 23 (le plus grand lancement précédent). En fait, en termes d’unités, c’est le deuxième plus grand lancement de Pokémon de tous les temps, derrière Pokémon Soleil et Lune sur la 3DS. Sun et Moon sont arrivés pendant une période d’intérêt énorme pour la série après la sortie du jeu pour smartphone Pokémon Go (en 2016).

Selon GfK, Pokémon Écarlate et Violet a en fait généré plus d’argent pendant sa semaine de lancement par rapport à Soleil et Lune. Le prix de vente moyen était de 35 £ pour Soleil et Lune, contre 48 £ pour Écarlate et Violet. Remarque : Ces données sont uniquement celles des ventes au détail en boîte. Les chiffres relatifs au téléchargement ne sont pas disponibles pour les jeux Nintendo.

La version Violet a représenté 52 % des ventes, tandis que Scarlet en a représenté 42 %, et le double pack comprenant les deux jeux a représenté les 6 % restants. Les ventes de Scarlet and Violet en première semaine sont 25 % plus importantes que celles du précédent jeu Pokémon » nouvelle génération « , Sword and Shield, lancé sur Switch en novembre 2019. C’est également 70 % de plus que les remakes Diamant et Perle de l’année dernière et 56 % de plus que Pokémon Légendes : Arceus

Le lancement de Pokémon a également stimulé les ventes de consoles Nintendo Switch, selon GfK. Les ventes de Switch ont augmenté de 62% en semaine, tirées par le modèle OLED. C’est la plus grosse semaine de l’année jusqu’à présent pour les ventes de consoles Nintendo Switch. Pokémon fait la une des journaux, une semaine seulement après le lancement massif de God of War : Ragnarok sur PS4 et PS5. Le jeu de Sony tombe cette fois à la quatrième place après une chute des ventes de 73 % d’une semaine à l’autre. L’autre nouveauté de la semaine dernière, Sonic Frontiers, passe de la quatrième à la dixième place en raison d’une chute des ventes de 64 %.

Last Week This Week Title New Entry 1 Pokémon Violet New Entry 2 Pokémon Scarlet 2 3 FIFA 23 1 4 God of War Ragnarok 2 5 Call of Duty: Modern Warfare 2 New Entry 6 Pokémon Scarlet and Violet: Dual Pack 7 7 Horizon: Forbidden West 5 8 Mario Kart 8: Deluxe 6 9 Nintendo Switch Sports 4 10 Sonic Frontiers

