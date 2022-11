Petit chouchou du chef, E.X. Troopers est un jeu d’action à la troisième personne développé par Capcom pour la Nintendo 3DS, ainsi que pour la PS3 en 2012. Faisant partie de la série Lost Planet, le jeu a reçu de bonnes critiques, mais n’a pas été une grosse vente et n’est malheuresement jamais sorti en dehors du Japon.

Aujourd’hui, juste à temps pour le dixième anniversaire du jeu, des fans ont créé un patch non officiel de traduction anglaise. L’équipe à l’origine du projet affirme qu’elle y travaille depuis plus de sept ans et qu’elle a dû traduire « plus de 17 000 lignes japonaises individuelles ». Un véritable travail d’amour eux ! Cliquez ici pour trouver les informations de téléchargement du patch, ainsi que des crédits et des informations plus détaillées sur le projet.