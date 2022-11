Prenez un grand chaudron magique. Incorporez des animaux fantastiques, les dragons et les licornes de votre imaginaire. Mixez l’ensemble avec des couleurs criardes. Enfin, accrochez au sommet de votre réalisation une fée très enjouée. La recette du ranch fantastique est prête. Ne manque plus que vous…

Développé par Piece of Cake et édité par Nacon, My Fantastic Ranch est un jeu de gestion avec pour cible principale les plus jeunes. Deux modes de jeu sont disponibles en amont de l’aventure et peuvent laisser présager une orientation de prime abord pour les enfants, et une autre passablement plus adolescente. Ainsi, le joueur doit débuter sa partie par le choix de son mode : normal ( = avec toutes les caractéristiques du jeu), ou rêveur ( = facile, sans challenge, un simple petit jeu de construction du ranch magique).

Des dragons, des licornes… et une fée

Nous sommes accueillis dans un environnement très coloré, avec des textures lisses un peu simples. Le visuel reste malgré tout agréable et rapidement la fée Syphessa se présente. Véritable assistante tout-terrain, elle sera notre petit ange gardien tout au long de la partie (quel que soit le mode de jeu) afin de nous aiguiller au mieux dans nos multiples tâches. Pourvue d’un bon doublage en français, avec une intonation infantile qui séduira les plus jeunes joueurs, Syphessa est présente juste comme il faut. Ni trop peu, ni pas assez. Oraux et écrits, l’accessibilité aux plus jeunes est donc correcte.

Soulignons que les deux modes de jeu disposent d’un petit tutoriel afin de prendre en main l’aventure. Ainsi, quel que soit le choix du joueur (donc probablement son âge…), il pourra parfaitement comprendre toutes les mécaniques nécessaires au bon fonctionnement du ranch.

Dans un premier temps, il convient de construire une sellerie. Celle-ci est indispensable à l’accueil de créatures. Toute construction prend naissance via le catalogue dédié. Ce dernier comporte plusieurs onglets : un est consacré aux bâtiments, un second aux arènes, et deux autres aux diverses décorations. Soulignons que notre bonne fée nous suggère de passer d’un onglet à un autre grâce au bouton L… ce qui ne fonctionne guère. L’utilisation de joystick est, quant à elle, parfaitement efficace.

Le placement des bâtiments est assez intuitif, avec des zones rouges parfaitement identifiables lorsque la construction n’est guère possible. Vient ainsi rapidement l’achat du premier box de l’aventure avant de pouvoir accueillir notre premier animal : un dragon ou une licorne. Ces derniers sont joliment dessinés, totalement féeriques.

Après la construction d’un parc de détente et d’un espace de stockage pour la nourriture, il serait peut-être temps de commencer à gagner un peu de gemmes (l’argent du titre). En effet, le bon maintien des animaux en dépend, mais aussi le salaire des employés qu’il est important d’embaucher au plus vite pour entretenir au mieux le ranch qui s’agrandit de minute en minute.

Les visiteurs arrivent par un portail magique et n’ont qu’une seule idée en tête : prendre des cours. Ces derniers peuvent être de toutes sortes, et se diversifieront au fil de votre progression dans les niveaux du jeu. Grâce à ces cours, les gemmes vont pouvoir rentrer dans votre tiroir-caisse. Vous pourrez ainsi acheter d’autres selleries, d’autres box, d’autres créatures, d’autres arènes d’entraînements, etc… Le schéma classique d’un petit jeu de gestion traditionnel. Bientôt, vos créatures seront de plus en plus nombreuses et pourraient même commencer à se montrer un peu en colère face à tous ces petits humains avides de dressage si vous n’y prenez pas garde… En effet, les bêtises arrivent régulièrement en cas d’incompatibilité de caractère ou d’un simple trop-plein et le joueur doit garder un œil sur son cheptel afin de remettre un peu d’ordre si nécessaire (une simple pression de touche sur le perturbateur suffit à le détendre).

La gestion véritable de vos créatures s’arrête ici, et nous ne pouvons que regretter l’absence de véritables soins portés aux animaux. En effet, les plus jeunes sont friands de papouilles, de parties de jeux, de brossages et autres bains, auprès des animaux virtuels. Rien de cela ici. Le joueur reste finalement assez détaché des créatures, pourtant mignonnes.

Une histoire de compatibilité

Qu’il s’agisse des créatures, des employés ou encore des élèves, tout ce petit monde est noté avec un système de badges dont les codes sont rappelés dans un menu disponible à tout moment dans le jeu. Ainsi, l’objectif premier du soft consiste à faire coïncider les points forts des uns et des autres pour obtenir une parfaite compatibilité. L’employé amoureux des licornes se montrera nettement moins efficace auprès des dragons… Ces affinités sont soulignées par un système de cœurs et sont capitales pour avancer dans l’aventure.

En effet, en mode normal, le soft repose sur un système d’objectifs rappelés en bas à gauche de l’écran. Le joueur passe ainsi tout son temps à tenter de les atteindre. Certains peuvent être assez simples comme donner un cours à une licorne de feu et d’autres plus complexes comme atteindre un excellent niveau lors d’un tournoi. Les objectifs peuvent se contenter de faire augmenter la notoriété de la structure (équivalent de l’expérience, et nécessaire pour améliorer le ranch) ou bien être primordiaux pour gagner en niveau. En effet, la barre de notoriété peut se verrouiller tant que vous n’atteignez pas un objectif souligné par une petite étoile.

Le gain de notoriété donne accès au niveau supérieur, lui-même synonyme de nouvelles constructions. Le joueur découvrira alors quelques fonctionnalités nouvelles comme les tournois ou l’arène des festivités. Au fil de la progression dans le jeu, il est possible de faire évoluer les bâtiments afin de les rendre plus performants.

Chaque semaine se clôture par une fiche récapitulative des bénéfices, des dépenses, mais aussi des cours délivrés, ou encore du bonheur des créatures et bien d’autres paramètres. Ces données sont parfaitement accessibles et s’avèrent être suffisamment agréables à lire pour que le joueur s’y attarde quelques secondes…

Le début de la semaine, lui, est synonyme de potentielles nouvelles embauches et/ou adoptions. En effet, le lundi sonne l’arrivée sur le marché de nouvelles créatures et de nouveaux employés. C’est le moment de faire de la place dans les box et d’agrandir le bureau des employés… !

Le Ranch et ses limites

La prise en main du soft s’avère être aisée et permet ainsi aux plus jeunes de s’initier aux jeux de gestion. La bonne humeur de la fée et les couleurs chatoyantes, ainsi que les créatures mignonnes, sont autant de points forts pour les bambins.

Un effort notable a véritablement été porté sur la réalisation des créatures. Si une certaine ressemblance est indéniable entre les individus, ces animaux magiques ont tous une petite unicité et un certain charme.

Néanmoins, pour les petits comme pour les un peu plus grands, l’intérêt de l’aventure reste malgré tout assez limité puisque rapidement il suffit de lancer des cours, des cours, et encore des cours. Un volet centré sur le bien-être des créatures aurait été un plus considérable, tout en rallongeant sensiblement sa durée de vie.

Par ailleurs, quel que soit le mode de jeu sélectionné, nous avons été limités dans le nombre de structures à construire, et de fait, dans le nombre de créatures à accueillir…

Aussi, les différents cours se résument à des choix d’affinités… mais n’aurait-il pas été préférable d’offrir des mini-jeux évolutifs aux joueurs afin de diversifier les activités disponibles ? Les cours de voltiges sont finalement sensiblement les mêmes que les cours de dressage du point de vue du joueur, si ce n’est en se rapprochant de l’action pour l’observer…

Les plus jeunes apprécieront sans doute, mais pourraient bien rapidement se lasser par leur ranch fantastique qui abrite assurément de charmantes créatures, mais dont ils ne s’occupent finalement pas vraiment.

My Fantastic Ranch est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 40 euros environ… ce qui est assez cher pour le contenu disponible !

Le saviez-vous ?

Pourquoi les licornes n’existent-t-elles pas… ? Eh bien la légende raconte… qu’elles ne seraient tout simplement pas montées dans l’Arche de Noé, ce qui expliquerait ainsi qu’elles aient disparues !

Conclusion 6 /10 My Fantastic Ranch permet de prendre sous son aile un cheptel de créatures magiques attachantes, prêtes à effectuer de multiples tours afin d'engranger un maximum de bénéfices. L'aventure est colorée, avec la compagnie agréable d'une fée qui nous fait l'honneur de s'adresser au joueur en français. Les prémices d'un jeu de gestion sont ainsi accessibles aux plus jeunes, mais ces derniers pourraient bien être véritablement déçus de ne pas pouvoir davantage s'occuper de leurs créatures. La construction de bâtiments et l'ajout de décorations, mais aussi et surtout, la bonne combinaison entre les humains et les animaux en fonction de leur compétences/affinités, seront les principales tâches du jeu. LES PLUS Un monde agréable, coloré et magique.

