Saint-Ouen, France – 22 novembre 2022 : ININ Games, le développeur Taito et Just For Games sont heureux d’annoncer une édition physique inédite sur Nintendo Switch pour le jeu de casse-tête Puzzle Bobble Everybubble!.

Seul ou en multi jusqu’à 4 joueurs, retrouvez la frénésie des puzzles de la série classique Puzzle Bobble dans un nouvel opus aux nombreux modes de jeux.

Puzzle Bobble Everybubble! sera disponible en édition physique en exclusivité sur Nintendo Switch dès le 23 mai 2023.

À propos de Puzzle Bobble Everybubble! :

L’histoire de Puzzle Bobble Everybubble! Faites voyager Bub, Bob, Peb et Pab jusqu’à Rainbow Islands où vit Miniroon, mystérieux personnage ressemblant à Bub. Un jour, Miniroon commence soudainement à faire des bulles, à tel point que toute l’île en est recouverte, ce qui provoque de sérieux problèmes aux habitants.

Il est temps pour nos quatre gentils dragons à bulle, d’intervenir et d’aider Miniroon à stopper sa folie des bulles !

Dans cette dernière aventure, les joueurs doivent une nouvelle fois éliminer les bulles dans toute une série de niveaux amusants et de défis toujours plus intenses . Pour triompher dans leur mission, ils peuvent utiliser de nombreux objets et astuces ou combattre seuls.

Caractéristiques principales :

Un jeu simple, relaxant et divertissant pour tous les âges et toute la famille

Du gameplay intemporel mêlant action et puzzle avec un niveau de rejouabilité élevé

Des objets et astuces rendent l’éclatement des bulles encore plus amusant

Mode histoire en coopération avec max. quatre joueurs ! Une première pour cette franchise !

Un joli casting avec d’iconiques dragons à contrôler

Mode multi-joueurs 2 vs 2, pour la première fois dans l’histoire de la saga

Puzzle Bobble Everybubble! sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch le 23 mai 2023.