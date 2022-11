Saint Kotar sort sur PlayStation®, Xbox et Nintendo Switch™, et l’événement est accompagné d’une toute nouvelle bande-annonce de sortie.

Rotterdam, Pays-Bas – 22 novembre 2022 – SOEDESCO® lance le point and click d’enquête et d’horreur psychologique Saint Kotar sur PS4™, PS5™, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch™. Pour annoncer cette nouvelle, SOEDESCO et Red Martyr Entertainment ont publié une toute nouvelle bande-annonce de sortie.

Dans ce jeu narratif, vous incarnez Benedek et Nikolay, deux hommes de dieu fortement éprouvés et à la recherche d’une parente disparue à Sveti Kotar, une ville croate hantée par le malheur et par le désespoir. Plongez-vous dans ce mystère et mettez à jour le mal qui se tapit dans les ombres. Vos décisions importent ici, et différents chemins mèneront à différents dénouements. Parviendrez-vous à assembler les pièces du puzzle et à faire apparaître la vérité, ou votre destinée sera-t-elle de sombrer simplement dans la folie ?