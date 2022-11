Si le visual novel est un genre à part dans l’univers des jeux vidéo, les thèmes que ce genre aborde sont eux aussi tout à fait à part. Dans quel monde le café a des vertus énergisantes, revigorantes et bien plus encore ? On ne parle pas ici d’excitation primaire et d’énervement, mais bien de vertus quasi-médicinales et presque surnaturelles. On parle du monde de Victoria dans lequel les baristas et les grains de café sont les héros de leur temps !

Couleur café, que j’aime ta couleur café !

Caffeine : Victoria’s Legacy est un visual novel dans un monde steampunk à la mode victorienne où le café et les baristas, les personnes spécialisées dans la préparation de boissons à base de café sont de véritables héros, sont admirés et vénérés par le reste de la population. Un monde un peu décalé qui existe en parallèle du nôtre.

Qui dit visual novel dit jolies images et jolies musiques, et cela se vérifie bien ici, le joueur en a plein les yeux et les oreilles avec ce jeu. Les graphismes tout en pastel et en personnages kawaii très typés mangas et les musiques alternant de douces mélodies au piano avec des morceaux plus rock, presque métal sont complètement en phase avec les émotions du jeu.

L’histoire prend le temps de se poser et de développer les personnages, notamment plusieurs héroïnes féminines (Océane, Alice, Mel…) que notre héros Taka va apprendre à connaître et avec qui il va peut-être aller plus loin, qui sait ?

Les aventures, tout en anglais, il faut le préciser, se parcourent de façon fluide. De temps en temps, une question posée nécessite une réponse à choisir parmi plusieurs et la progression dans le jeu se fait de façon très linéaire.

Particularité amusante de Caffeine : Victoria’s Legacy, certaines voix sont doublées en anglais, mais par moment seulement. C’est un peu déstabilisant au début d’entendre le son de la voix d’un personnage qui quelques minutes plus tard va devenir muet comme la plupart des autres personnages. On s’y habitue vite, et on prend plaisir à entendre certains personnages même si ce n’est que de temps en temps.

C’est qui café quoi ?

Caffeine : Victoria’s Legacy, c’est une histoire mélangeant science-fiction, fantasy et romance. Taka, un jeune homme moderne, est à la recherche de sa mère et se retrouve un beau jour dans la ville de Victoria, lieu qui ne lui semble pas inconnu, mais qui ne fait que lui rappeler des souvenirs confus. Là, il va faire la connaissance d’Alice qui tient le Taka Coffee House. Quel hasard ! Notre héros va donc tout faire pour devenir le meilleur barista car le café c’est la vie à Victoria City.

Le joueur va progresser dans cette ville, faire connaissance avec de nouvelles personnes, appréhender les us et coutumes de ce nouveau monde et tenter de comprendre les liens qui l’unissent à cet endroit. La durée de vie du jeu est d’une vingtaine d’heures et les fins possibles sont multiples, donc la rejouabilité est présente. C’est comme relire un livre mais pouvoir choisir d’autres embranchements scénaristiques à certains moments.

Techniquement, le jeu est fluide, en même temps, c’est bien le minimum que l’on puisse attendre d’un visual novel. Les possibilités de sauvegarde sont nombreuses, le jeu propose vingt-quatre slots. Attention cependant à ne pas trop en utiliser, des problèmes de bugs peuvent survenir lors des sauvegardes si elles sont trop nombreuses.

Conclusion 7.5 /10 Caffeine : Victoria's Legacy est un joli visual novel qui ravira les joueurs anglophones amateurs de belles histoires et de douces romances. L'histoire est agréable à suivre, et l'ambiance musicale comme la beauté des graphismes offrent un voyage passionnant dans le monde de Victoria. Les joueurs qui ne comprennent pas l'anglais devront en revanche passer leur chemin. LES PLUS Des graphismes fins

Des musiques d'ambiance au top

Une histoire très sympa LES MOINS Uniquement en anglais

Des doublages partiels

Ambiance musicale 0

Histoire 0

Originalité 0

Durée de vie 0

Fun 0